Общество

Сенат перенес рассмотрение норм по запрету пропаганды ЛГБТ на более поздние сроки

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 11:10 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Сенате перенесли рассмотрение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента" на более поздние сроки, передает корреспондент Zakon.kz.

Законопроект содержит нормы касательно запрета на пропаганду ЛГБТ. Сообщается, что причина связана с необходимостью дополнительной проработки отдельных норм.

"Важно отметить, что Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Поэтому это большая работа и требует дополнительного времени. Вместе с тем, учитывая, что закон также регулирует вопросы, связанные с защитой прав детей, а это всегда тема, требующая особенного подхода и взвешенности, депутатами Палаты было принято решение о переносе рассмотрения закона на более позднюю дату", – объяснили в пресс-службе Сената.

12 ноября 2025 года Мажилис принял поправки по запрету пропаганды ЛГБТ.

Азамат Сыздыкбаев
