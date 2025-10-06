Ветврачи озвучили причину массового падежа домашних кур и гусей в СКО

Падеж домашней птицы в селе Бугровом начался около двух недель назад. Сельчане, как под копирку, описывали одни и те же симптомы неизвестной болезни у пернатых. Птицы слепли, прятали головы в крылья, бились в судорогах, из клюва сочилась жидкость, а из глаз шла пена, сообщает Zakon.kz.

Больные особи умирают молниеносно, падают замертво прямо возле кормушек и воды. Руководители крупных хозяйств сообщают, что падеж составляет сотни голов, в мелких подворьях – счет на десятки. По словам местных, потеряна уже практически половина поголовья.

Цифры ветеринаров разнятся с информацией птицеводов. Они меньше в разы. Ветврачи объясняют: проблема в том, что большая часть птицы в селе оказалась не поставлена на официальный учет, соответственно, не была привита и не находилась в зоне внимания ветеринаров.

К слову, крупные фермеры заметили, что неизвестная хворь обходит стороной особи, привитые от птичьего гриппа.

"В этом году начал заниматься птицеводством. Взяли кредит и закупили 5 тысяч голов гусей. В сентябре, где-то 26-го числа, начали у нас дохнуть гуси, умирают по сей день. В день от 200 до 300 голов погибает. Сжигаем каждый день. Ветеринары показали, как сжигать. Сейчас привозят канистры с соляркой нам, оставляют. Погибли где-то 2 тысячи гусей, уже со счета сбились. Медикаменты, антибиотики дали вовремя. Мы считаем, что это птичий грипп. Все признаки этой заразы". Фермер Макжан Акылбай

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"Мы каждый день сжигаем этих умерших гусей, сейчас останки, которые не догорели, клюют вороны, таскают лисы. Я боюсь, что зараза распространится дальше. Нам только привозят солярку и шины, и мы все сами сжигаем". Фермер Макжан Акылбай

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

"На сегодняшний день птица меньше стала дохнуть именно в моем дворе, но то, что они больные и слабенькие, это сто процентов. На сегодняшний день у меня погибли один гусь и один петух. Но всего птицы погибло в селе уже очень много. У соседей падеж продолжается, мертвую птицу выбрасывают мешками". Светлана Ткаченко, жительница с. Бугровое

Сегодня, 6 октября, около часа назад директор Кызылжарской районной ветстанции Ербол Багенов в интервью корреспонденту Zakon.kz сообщил, что специалисты четыре раза проверяли пробы на птичий грипп – результаты отрицательные. Однако новые анализы, направленные в республиканскую лабораторию, показали положительный результат на пастереллез.

"Возмещение убытков бюджетом не предусмотрено. Завтра аким района приедет лично и объяснит жителям, как будет решаться вопрос с компенсацией", – отметил Ербол Багенов.

По его словам, при пастереллезе лечения нет. Больная птица подлежит утилизации. Также, как объяснил специалист, заболевание не передается от птиц к человеку и животным. По его словам, предположительно, источником заражения могли стать дикие пернатые, которые сейчас массово прилетают на сельский водоем.

Эксперты призывают фермеров соблюдать санитарные меры: регулярно дезинфицировать птичники, поддерживать сухость и чистоту, не допускать контакта домашней птицы с дикой. Павших особей необходимо оперативно сжигать, чтобы не допустить распространения инфекции.

"Сельхозтоваропроизводители уже потратили сотни тысяч тенге на лекарства, но эффекта нет. Единственная мера – уничтожение павших и полная дезинфекция", – подчеркнул Ербол Багенов.

Однако один из фермеров Макжан Акылбай не согласен с выставленным диагнозом и считает, что это все-таки птичий грипп. Теперь он намерен провести независимую экспертизу. Сельчане просят огласки, отмечая, что для многих это был единственный источник дохода.