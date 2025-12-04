#Казахстан в сравнении
Общество

В Алматы из-за похолодания принято решение по мойке улиц

Алматы, спецтехника, мойка улиц, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2025 17:04 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы завершают сезон мойки улиц и начинают подготовку к зимним осадкам и гололеду, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 декабря 2025 года, проинформировали в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы:

"В Алматы завершен поливомоечный сезон. Решение принято в связи с устойчивым похолоданием и установлением отрицательных температур в ночное время. С началом зимнего периода коммунальная техника проходит переоборудование под сезонный формат работы. Спецтехника оснащается пескоразбрасывающими установками, плужно-щеточным оборудованием и другим необходимым инвентарем для оперативной очистки дорог, тротуаров и общественных пространств от снега и наледи".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В управлении отметили, что коммунальные службы акимата переходят в усиленный режим готовности, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта, поддерживать пропускную способность дорожной сети и создать условия для безопасного передвижения горожан в зимний период.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Согласно информации, в уборке снега будут задействованы 17 подрядных организаций, почти 1 тыс. единиц специализированной техники и 2710 дорожных рабочих.

В ходе подготовки организации и подрядчики провели технический осмотр и ремонт техники, подготовили 25 производственных баз и 23 пескобазы, обновили помещения для персонала и закупили необходимые материалы, инструмент и запчасти. Места для складирования снега также определены.

Ранее мы писали, что жителям Алматы синоптики пообещали долгожданный снег. А когда он пойдет, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
