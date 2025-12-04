Жителям Алматы обещают долгожданный снег
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы зима наконец-то напомнит о себе. В ночь с 5 на 6 декабря 2025 года в городе пойдет снег. Об этом говорится в прогнозе погоды от синоптиков РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным метеорологов, в Астане прогнозируют гололед. В Шымкенте же все три дня будет идти дождь.
Прогноз погоды по Астане
- 5 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, гололед, поземок. Порывы ветра поднимутся до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем около 0°С.
- 6 декабря: переменная облачность, ночью снег, поземок, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем -2°С.
- 7 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, гололед. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем -2°С.
Прогноз погоды по Алматы
- 5 декабря: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +2°С, днем +7-9°С.
- 6 декабря: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +6-8°С.
- 7 декабря: переменная облачность, днем дождь. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5-7°С.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 5 декабря: переменная облачность, временами дождь, туман. Ветер – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-3°С, днем +6-8°С.
- 6-7 декабря: переменная облачность, временами дождь. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1-3°С, днем +8-10°С.
