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Общество

Фальшивый диплом – реальные последствия: Миннауки сделало заявление

Студенты, выпускники вузов, вручение дипломов, диплом о высшем образовании, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 13:34 Фото: gov.kz
Сегодня, 30 мая 2025 года, Министерство науки и высшего образования (МНВО) Казахстана выступило с важным заявлением к жителям страны. Специалисты прокомментировали информацию, широко распространяющуюся в Сети. Там речь идет о поддельных дипломах, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что в целях предотвращения незаконного оборота дипломов МНВО создало базу данных дипломов, выданных с 1991 года.

К примеру, с 2021 года все вузы выдают дипломы собственного образца, а их подлинность проверяется через Единую платформу высшего образования.

"Дипломы, выданные с 1991 года, были поэтапно оцифрованы – в базу внесены сведения более чем о 3 миллионах документов".Пресс-служба Министерства науки и высшего образования Казахстана

Также казахстанцам напомнили, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законом.

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@gylymjogarybilim

Қазіргі таңда интернет кеңістігінде жалған дипломдар туралы түрлі ақпарат кең таралып жатыр. Дипломдардың заңсыз айналымын болдырмау үшін ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі 1991 жылдан бері берілген дипломдардың базасын құрды. 2021 жылдан бастап барлық жоғары оқу орындары өзіндік үлгідегі дипломдар беріп келеді, ал олардың түпнұсқалығын тексеру Жоғары білім берудің бірыңғай платформасы арқылы жүзеге асырылады. 1991 жылдан бері берілген дипломдар кезең-кезеңімен цифрландырылып, 3 миллионнан астам дерек базаға енгізілді. Жалған дипломдарды жасау немесе пайдалану заңмен қатаң жазаланатынын ескертеміз. *** В настоящее время в интернет-пространстве широко распространяется информация о поддельных дипломах. В целях предотвращения незаконного оборота дипломов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года. С 2021 года все вузы выдают дипломы собственного образца, а их подлинность проверяется через Единую платформу высшего образования. Дипломы, выданные с 1991 года, были поэтапно оцифрованы – в базу внесены сведения более чем о 3 миллионах документов. Отметим, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законом.

♬ оригинальный звук – gylymjogarybilim

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 13:34
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Ранее мы рассказывали, что в Казахстане в последнее время проблема мошенничества в сфере образования, особенно при получении степени магистра, становится более актуальной. Конечно, престижные дипломы открывают двери к карьерному росту и новым возможностям, но некоторые выбирают путь обмана.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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