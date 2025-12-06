Думают, что ее можно обмануть: прокурор, добившаяся трех пожизненных приговоров

Сегодня, 6 декабря 2025 года, в День прокуратуры Республики Казахстан рассказываем о женщине, ставшей примером преданности делу и профессионализма, – Найле Канатовой, признанной в 2024 году лучшим государственным обвинителем Алматы.

С выбором профессии Найля определилась еще в четвертом классе.

"Это была мечта. Я всегда понимала, что хочу служить закону", – призналась она.

После окончания Казахского национального университета им. аль-Фараби с красным дипломом она продолжила обучение в магистратуре Кунаевской академии. Первые четыре года работы в органах прокуратуры прошли в Управлении правовой статистики при Генпрокуратуре Алматы, где она занималась анализом данных по специальным учетам.

Однако скоро стало понятно: нужно двигаться дальше. После обучения в Академии правоохранительных органов Найля была назначена в прокуратуру Бостандыкского района, где начала работать в отделе по поддержанию государственного обвинения.

Первый уголовный процесс, который вела Найля, касался кражи. Подсудимого приговорили к шести годам лишения свободы.

"Возвращаясь домой, я все время думала о фамилии осужденного и о том, что справедливость закона неотвратима. Каждый получает свое наказание", – вспомнила прокурор.

Сегодня Найля Канатова работает в прокуратуре Медеуского района Алматы, поддерживая обвинение по особо тяжким преступлениям.

В ее практике три пожизненных приговора, а сроки по другим делам достигают 25 лет.

Несмотря на молодость и внешнюю привлекательность, осужденные быстро понимают ее профессионализм.

"Они думают, что можно меня обмануть, что я слишком молода, но когда я включаю профессионализм, отводы и жалобы больше не помогают", – сказала она.

Найля уверена, что главные качества прокурора – принципиальность, самоотдача и умение доводить дело до конца.

"Ничего не оставлять на завтра. Все, что нужно сделать сегодня, нужно сделать сегодня", – отметила она.

Помимо основной деятельности, Найля активно участвует в общественной работе. Она проводит лекции в школах, колледжах и университетах Алматы, снимает видеоматериалы о несовершеннолетних осужденных и рассказывает о правовой системе страны.

Семья поддерживает ее во всех начинаниях. Муж не работает в органах, но уважает ее выбор и гордится преданностью делу. Семилетний сын восхищается мамой, но одновременно понимает серьезность ее профессии.

Обычный день прокурора начинается с проверки почты, изучения уголовных дел и участия в процессах.

"Каждый день – это ответственность, дисциплина и профессионализм", – рассказала Найля.

В своей практике Найля Канатова участвовала в ряде резонансных уголовных дел. Среди них – дело жителя жилого комплекса "Меркур Тауэрс", который сбил человека на автомобиле. Уголовное дело было доведено до конца, и подсудимый получил 22 года лишения свободы.

Другой громкий случай – убийство Зариповой, когда супруг на почве ревности задушил жену. Помимо этих дел, прокурор ведет многочисленные тяжкие уголовные дела с присяжными, каждое из которых доводится до справедливого приговора.

История Найли Канатовой – пример того, как любовь к профессии, принципиальность и упорство делают государственное обвинение инструментом справедливости. В преддверии профессионального праздника ее путь вдохновляет молодых специалистов на службу закону и обществу.

Ранее мы писали, что в Казахстане отмечается профессиональный праздник – День прокуратуры. В чем важность деятельности надзорного органа и какие функции выполняет ведомство, можете узнать здесь.