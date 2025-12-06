Пожар в алматинском Кенсае: семья лишилась дома, пострадал хозяин

6 декабря 2025 года в микрорайоне Кенсай вспыхнул крупный пожар на даче, который уничтожил жилой дом, баню, хозпостройки и два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Огонь начался, по словам очевидцев, после того как хозяева топили баню – возгорание быстро перекинулось на другие строения.

Фото: Zakon.kz

По словам корреспондента Zakon.kz, в момент прибытия очевидцев "горело все: газ, электричество, строения". Огонь успел охватить почти весь участок. Семья, которой принадлежит дом, осталась без жилья. На участке были маленькие дети, но информации о пострадавших среди них нет.

Фото: Zakon.kz

Огонь представлял угрозу и для соседних строений: вокруг сухостой, и пламя быстро переносилось по участку. Пожарные уже работают на месте, стараясь не допустить распространения огня вверх по горе и на соседние дома.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы помогали спасать животных: несколько собак были на привязи, коты разбежались, одну из машин успели отогнать, еще две сгорели полностью.

Фото: Zakon.kz

По предварительным данным, пострадал хозяин дома – у него обгорели руки и лицо. Он, вероятно, пытался попасть внутрь, чтобы потушить пожар или забрать документы. Его состояние уточняется.

Фото: Zakon.kz

На месте также догорает второе строение, расположенное за основным домом. Причины возгорания выясняются.

На снимках издалека видно, что из-за сильного пожара над горами виднеется столб плотного черного дыма.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Кенсайское кладбище находится на другой горе, пожара там нет, сообщил наш корреспондент.

Zakon.kz запросил информацию в департаменте по ЧС города Алматы.

Обновлено редактором: Комментарий ДЧС Алматы.

"Пожарные расчеты ДЧС Алматы в эти минуты проводят работы по ликвидации пожара по повышенному рангу на территории садоводческого товарищества "Геолог" в Медеуском районе. По прибытии установлено горение открытым пламенем двух зданий, трех легковых автомобилей и строительного мусора. Незамедлительно были введены пожарные стволы, принимаются все меры для полной ликвидации пожара и недопущения его распространения. С учетом высокогорной местности службами взаимодействия города организован подвоз воды, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды".

Материал по теме Пограничник и его ребенок погибли при пожаре на территории погранзаставы

В Алматы 4 декабря во время горения вещей в доме обнаружили мужчину и спасли от смерти.