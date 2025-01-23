В Минторговли сделали важное заявление по ценам на картофель

Первый вице-министр торговли и интеграции Казахстана Айжан Бижанова провела совещание с представителями Министерства сельского хозяйства, акиматов, торговых сетей и социально-предпринимательских корпораций. Об этом 23 января 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе МТИ.

Темой обсуждения стали меры по обеспечению рынка картофелем и стабилизации цен.

По словам Айжан Бижановой, крупные торговые сети страны выразили готовность законтрактовать 1,5 тыс. тонн картофеля напрямую у фермеров. Более того, сети готовы самостоятельно организовать вывоз продукции из хозяйств.

"Акиматам необходимо представить свои потребности, в том числе по объемам, для торговых сетей, чтобы оперативно удовлетворить спрос на рынке. Также важно обеспечить контроль за системообразующими рынками и наладить тесное взаимодействие между сельхозтоваропроизводителями и торговыми точками", – подчеркнула первый вице-министр торговли и интеграции.

Фото: gov.kz

При этом она отметила необходимость усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем в цепочках ценообразования на продовольственные товары.

Также первый вице-министр поручила проработать вопросы с сельхозтоваропроизводителями для недопущения необоснованного роста отпускных цен на картофель и другие продукты.

Фото: gov.kz

По данным МТИ, с начала года региональными департаментами Комитета торговли уже проведено 20 региональных комиссий по выявлению непродуктивных посредников, на которых выявлены 49 нарушений в части непревышения торговой надбавки в 15% на картофель как на социально значимый продукт.

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Ранее сообщалось, что в Астане ввели ограничение на продажу картофеля.