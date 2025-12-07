#Казахстан в сравнении
Общество

Как в Казахстане улучшают породу казахских тазы

Разведение тазы в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 03:44 Фото: uck.kz
Президент Союза кинологов Казахстана рассказал, каким образом в стране осуществляется программа улучшения породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно на очередных полевых испытаниях борзых в Алматинской области, в которых соревновались 15 собак. Как передает телеканал "24kz", испытания проводились на зайце.

Судьи оценивали скорость, маневренность, чутье и выносливость. Это основные качества, которые отличают тазы как охотничью породу. Организаторы отмечают, что такие испытания помогают не только продемонстрировать потенциал собак, но и сохранить уникальные особенности национальной породы.

"Сейчас мы в основном оцениваем внешний вид собак и используем эти данные в работе по улучшению породы. С этого года начали учитывать и охотничьи способности тазы. Результаты таких испытаний станут обязательным показателем при разведении. Собаки с низкими оценками не будут включаться в программу улучшения породы", – подчеркнул президент союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали.

5 декабря вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин на брифинге в СЦК анонсировал запуск льготного кредитования для животноводов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
