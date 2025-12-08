"Лечение всех зубов за раз": Минздрав предупреждает о рисках общего наркоза у детей

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова с тревогой отмечает рост обращений по поводу проведения одномоментного лечения большого количества зубов у детей под общим наркозом, особенно в частных стоматологических клиниках, сообщает Zakon.kz.

Альназарова посчитала важным разъяснить свою позицию по лечению детей под общей анестезией.

Лечение под общей анестезией у детей – это серьезная медицинская процедура, которая должна проводиться только по строгим медицинским показаниям.

Такие манипуляции требуют участия квалифицированного анестезиолога, наличия соответствующего оборудования, соблюдения стандартов анестезиологической и реаниматологической помощи – вне зависимости от того, частная это клиника или государственная.

По требованию Генеральной прокуратуры министерством проводятся внеплановые проверки стоматологических организаций по всей стране – всего 622 объекта.

"Общая анестезия – это не "удобная опция", а серьезное вмешательство, требующее особой осторожности. Длительный наркоз и обширное одномоментное лечение могут повышать риски осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ребенка". Акмарал Альназарова

К сожалению, есть случаи, когда отдельные клиники предлагают родителям коммерчески удобный вариант – "починить все зубы за один раз". Но такой подход, по словам министра, оправдан только при наличии реальных медицинских показаний, подтвержденных обследованием.

"Призываю родителей быть особенно внимательными. Прежде чем давать согласие на подобные процедуры, необходимо ознакомиться с полной, прозрачной информацией о рисках, показаниях и условиях проведения". Акмарал Альназарова

30 октября 2024 года в Астане девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.