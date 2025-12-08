#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

"Лечение всех зубов за раз": Минздрав предупреждает о рисках общего наркоза у детей

Врач, врачи, доктор, доктора, прием у врача, осмотр врача, осмотр у врача, пациент, пациенты, больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 14:14 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова с тревогой отмечает рост обращений по поводу проведения одномоментного лечения большого количества зубов у детей под общим наркозом, особенно в частных стоматологических клиниках, сообщает Zakon.kz.

Альназарова посчитала важным разъяснить свою позицию по лечению детей под общей анестезией.

  • Лечение под общей анестезией у детей – это серьезная медицинская процедура, которая должна проводиться только по строгим медицинским показаниям.
  • Такие манипуляции требуют участия квалифицированного анестезиолога, наличия соответствующего оборудования, соблюдения стандартов анестезиологической и реаниматологической помощи – вне зависимости от того, частная это клиника или государственная.
  • По требованию Генеральной прокуратуры министерством проводятся внеплановые проверки стоматологических организаций по всей стране – всего 622 объекта.
"Общая анестезия – это не "удобная опция", а серьезное вмешательство, требующее особой осторожности. Длительный наркоз и обширное одномоментное лечение могут повышать риски осложнений со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем ребенка".Акмарал Альназарова

К сожалению, есть случаи, когда отдельные клиники предлагают родителям коммерчески удобный вариант – "починить все зубы за один раз". Но такой подход, по словам министра, оправдан только при наличии реальных медицинских показаний, подтвержденных обследованием.

"Призываю родителей быть особенно внимательными. Прежде чем давать согласие на подобные процедуры, необходимо ознакомиться с полной, прозрачной информацией о рисках, показаниях и условиях проведения".Акмарал Альназарова

30 октября 2024 года в Астане девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Госпитализация и лечение детей при ОРВИ: Минздрав предупреждает казахстанцев
18:59, 18 ноября 2025
Госпитализация и лечение детей при ОРВИ: Минздрав предупреждает казахстанцев
Минздрав высказался о применении "Севарана" после трагедии в столичной стоматологии
14:58, 03 декабря 2025
Минздрав высказался о применении "Севарана" после трагедии в столичной стоматологии
Минздрав пересмотрит методы диагностики и лечения рака
12:21, 27 февраля 2025
Минздрав пересмотрит методы диагностики и лечения рака
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: