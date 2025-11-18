Госпитализация и лечение детей при ОРВИ: Минздрав предупреждает казахстанцев
Фото: Zakon.kz
В период сезонного роста вирусных инфекций стационарная помощь нужна лишь части детей – большинство может лечиться дома под наблюдением врача. Об этом заявила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, сообщает Zakon.kz.
Альназарова уточнила, что в настоящее время в Астане наблюдается увеличение обращений в основном с признаками ОРВИ.
По ее словам, детский инфекционный блок рассчитан на 288 коек, но из-за роста заболеваемости мощности уже расширены до 453 коек.
"Каждый день в приемный покой поступает до 450-500 обращений. Но важно понимать, что госпитализация нужна только 20-25% маленьких пациентов – остальные могут успешно лечиться дома под наблюдением участкового врача".Акмарал Альназарова
Далее министр обратилась к родителям.
"Если у ребенка появились симптомы ОРВИ или гриппа, в первую очередь просим обращаться к своему участковому врачу, приходите в фильтр-кабинеты или отделения неотложной помощи в поликлиниках. Также можно при необходимости вызвать мобильную бригаду на дом для избежания перекрестных инфекций".Акмарал Альназарова
Немного ранее заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской больницы №3 Астаны Роза Утегенова рассказала, чем опасны жаропонижающие.
