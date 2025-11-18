#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Общество

Госпитализация и лечение детей при ОРВИ: Минздрав предупреждает казахстанцев

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:59 Фото: Zakon.kz
В период сезонного роста вирусных инфекций стационарная помощь нужна лишь части детей – большинство может лечиться дома под наблюдением врача. Об этом заявила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова, сообщает Zakon.kz.

Альназарова уточнила, что в настоящее время в Астане наблюдается увеличение обращений в основном с признаками ОРВИ.

По ее словам, детский инфекционный блок рассчитан на 288 коек, но из-за роста заболеваемости мощности уже расширены до 453 коек.

"Каждый день в приемный покой поступает до 450-500 обращений. Но важно понимать, что госпитализация нужна только 20-25% маленьких пациентов – остальные могут успешно лечиться дома под наблюдением участкового врача".Акмарал Альназарова

Далее министр обратилась к родителям.

"Если у ребенка появились симптомы ОРВИ или гриппа, в первую очередь просим обращаться к своему участковому врачу, приходите в фильтр-кабинеты или отделения неотложной помощи в поликлиниках. Также можно при необходимости вызвать мобильную бригаду на дом для избежания перекрестных инфекций".Акмарал Альназарова

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 18:59
Астанчане массово жалуются на пропажу противовирусных препаратов: что ответили в Минздраве

Немного ранее заместитель директора по медицинской части многопрофильной городской детской больницы №3 Астаны Роза Утегенова рассказала, чем опасны жаропонижающие.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Минздрав пересмотрит методы диагностики и лечения рака
12:21, 27 февраля 2025
Минздрав пересмотрит методы диагностики и лечения рака
Рост цен на лекарства в Казахстане: что планирует предпринять Минздрав
11:19, 12 ноября 2024
Рост цен на лекарства в Казахстане: что планирует предпринять Минздрав
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
11:06, 07 октября 2025
Казахстанцы стали жить дольше – Минздрав
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: