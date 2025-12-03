Минздрав высказался о применении "Севарана" после трагедии в столичной стоматологии

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 декабря в кулуарах Мажилиса прокомментировала, будет ли ведомство проверять использование препарата "Севаран" в стоматологических клиниках после случая в Астане, где во время лечения погибла девочка, сообщает Zakon.kz.

По словам министра, прямой причинно-следственной связи между "Севараном" и смертью ребенка на сегодняшний день не установлено.

"Судебно-медицинская экспертиза соответствующая была проведена. "Севаран" широко используется в целом и в детской практике, в том числе в анестезиологии и реаниматологии. До сегодняшнего дня каких-либо официальных заявлений о побочных эффектах со стороны медицинских организаций на эту группу препаратов не поступало. Поэтому используются только оригинальные препараты в Казахстане. Я думаю, что по итогам следствия это будет четко определено, и после этого мы примем соответствующие решения", – дополнила Альназарова.

Она сообщила, что причиной смерти девочки стала глубокая тканевая гипоксия, однако подробные комментарии по возможным причинам пока не даются, поскольку продолжаются судебные мероприятия.

2 декабря 2025 года стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

Также 2 декабря в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки. Ранее анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.