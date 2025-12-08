#Казахстан в сравнении
Общество

Не казахстанская территория: чиновники прокомментировали видео о восстановлении Арала

Министерство водных ресурсов и ирригации, Казахстан, море , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 15:01 очистка гидроузла, спасение Аральского моря, фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2025 09:29Фото: пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Председатель Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Сеилбек Нурымбетов на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года рассказал, что сделано для спасения Арала, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в соцсетях распространяется видео о том, что Северный Арал начал восстанавливаться. Они поинтересовались, насколько достоверно это видео и какую работу власти проводят по восстановлению моря.

"Да, в соцсетях я видел видео по объему воды в Арале. Мы знаем, как выглядит устье реки Сырдарьи в Аральском и какая там береговая линия. Поэтому, вероятно, на видео запечатлен другой водный объект либо другая часть Арала. Указано село Мойнак, значит, это, может быть, не казахстанская территория... Береговая линия в этом месте не соответствует части Аральского моря, расположенной на территории Казахстана", – сказал Сеилбек Нурымбетов.

По его словам, министерством ведется системная работа над восстановлением и сохранением уровня Северного Арала.

"Речь идет о работе по подаче воды в Аральское море через реку Сырдарью в течение всего года. С начала года в Арал было направлено более 1,7 кубокилометра воды. В настоящее время его средний объем превышает 22 кубокилометра. Кроме того, сейчас разрабатывается проект второго этапа восстановления Северного Арала. Результаты работ по увеличению объема воды и укреплению дамбы мы представим общественности. К концу этого года или в начале следующего проектные организации представят результаты", – заверил спикер.

8 сентября 2025 года сообщалось, что в Туркестанской области стартовала механизированная очистка головного гидроузла Коксарайского контррегулятора. Это необходимо для наполнения высохшего Аральского моря.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
