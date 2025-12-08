#Казахстан в сравнении
Общество

Оформлял фиктивные стипендии: оцифровать бухгалтерию колледжей намерены в ЗКО

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года рассказал, что делается для минимизации рисков коррупции в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что недавно была информация, что директор колледжа оформлял фиктивные стипендии и таким образом якобы присвоил около 50 млн тенге. Они поинтересовались, насколько эта информация соответствует действительности.

"В колледже что было, к сожалению, был такой факт, признаем. По данному факту ведется следствие", – отметил Нариман Турегалиев.

По его словам, чтобы не допускать таких фактов в будущем, планируется оцифровать колледжи региона. В частности, всю бухгалтерию и особенно вопросы начисления зарплат и стипендии перевести в цифровой формат.

19 ноября 2025 года сообщалось, что директора ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере. В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, что подозреваемый организовал фиктивное зачисление 54 человек, которые фактически учебу не посещали.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
