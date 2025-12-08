Подавайте сразу в суд – депутат поделился рекомендациями по защите прав потребителей

Депутат Мажилиса Мурат Абенов 8 декабря 2025 года в прямом эфире озвучил рекомендации для потребителей по защите своих прав, передает корреспондент Zakon.kz.

У депутата спросили, будут ли увеличиваться штрафы за нарушение прав потребителей в рамках законопроекта "О защите прав потребителей".

"Мы увеличиваем штрафы за нарушение прав потребителей. То есть он деньги вернет и сверху штраф вернет. Впервые мы написали так, чтобы бизнес был заинтересован в том, чтобы вопрос решился. Например, 1 млн тенге он вернет за товар, плюс 100 тыс. тенге штрафа должен вернуть. Бизнесу должно быть невыгодно нарушать права потребителей", – сказал Абенов.

Он также рассказал, куда следует обращаться потребителям, которые считают, что их права нарушены.

"Можно обращаться к продавцу, и если он в течение 10 дней не отвечает, то в суд может подавать. Но я обычно людям говорю, сразу в суд подавайте, зачем по коридорам ходить. Каждый гражданин имеет право на правосудие. Я знаю, что судьи иногда говорят: мол, сначала туда обратись, сюда обратись. Но это неправильно. Просто судьи иногда не хотят заниматься. Мы еще прописали такие вещи, как форма договора. Особенно онлайн, у нас же сейчас нет договора на руках, все онлайн", – отметил депутат.

Теперь, по его словам, это прописано в законодательстве.

"Мы теперь прописываем здесь. Это есть в Гражданском кодексе, мы теперь здесь тоже прописываем. Любой наш разговор, любая видеозапись, любая переписка в ватсапе, любая реклама являются составной частью договора. Если мы с тобой переписывались, если я тебе деньги отправил, если ты мне обещал, что гарантия 3 года, – все это является договором. Если это не исполнится, продавец не может сказать: "У нас с тобой договора не было, я ничего не подписывал" – вся наша переписка будет являться договором. Мы специально так прописываем, чтобы гражданин был защищен. Потому что мы же видим, что у компаний есть сильные юристы, а человек не защищен", – добавил Абенов.

