Можно ли в Казахстане получить удостоверение в день 16-летия
Свой вопрос адресовал житель Казахстана специалистам. Полностью он звучал следующим образом:
"Здравствуйте! Через 18 дней мне исполнится 16 лет. Могу ли я заранее подать заявку на изготовление удостоверения личности, чтобы получить его в день моего рождения?"
В "Правительстве для граждан" отметили, что подать заявку на удостоверение личности можно только по достижении 16-летнего возраста.
"При этом обязательно присутствие одного из родителей", – заключили в госкорпорации.
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Согласно законодательству, удостоверение личности впервые оформляется по достижении 16 лет. До этого возраста дети используют свидетельство о рождении как основной документ.
В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно можно прочитать по этой ссылке.
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