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Советы

Можно ли в Казахстане получить удостоверение в день 16-летия

Удостоверение личности гражданина РК, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:21 Фото: Zakon.kz
В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 15 мая 2025 года, рассказали о том, можно ли до исполнения 16 лет подавать заявку на изготовление удостоверения личности, сообщает Zakon.kz.

Свой вопрос адресовал житель Казахстана специалистам. Полностью он звучал следующим образом:

"Здравствуйте! Через 18 дней мне исполнится 16 лет. Могу ли я заранее подать заявку на изготовление удостоверения личности, чтобы получить его в день моего рождения?"

В "Правительстве для граждан" отметили, что подать заявку на удостоверение личности можно только по достижении 16-летнего возраста.

"При этом обязательно присутствие одного из родителей", – заключили в госкорпорации.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 11:21
Казахстанцам разъяснили порядок получения удостоверения личности

Согласно законодательству, удостоверение личности впервые оформляется по достижении 16 лет. До этого возраста дети используют свидетельство о рождении как основной документ.

В 2025 году размер МРП в Казахстане составил 3932 тенге, соответственно, повысился и размер государственной пошлины за оформление документов. О стоимости, перечне и сроках подробно можно прочитать по этой ссылке.

Ранее стало известно, могут ли казахстанцы дать ребенку двойную фамилию.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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