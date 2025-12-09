#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанец потребовал у бывшего шефа квартиру за молчание о "компромате"

Фото: freepik
В Талдыкоргане сотрудники полиции предотвратили совершение преступления в особо крупном размере, обеспечив сохранность имущества гражданина. Подробностями дела 9 декабря 2025 года поделились в Департаменте полиции (ДП) области Жетысу, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам следствия, подсудимый работал неофициально руководителем одного из ТОО Талдыкоргана в течение года. По приказу генерального директора он был уволен с занимаемой должности.

"После увольнения у мужчины возник преступный умысел, направленный на незаконное обогащение. Он решил вымогать у бывшего работодателя имущество под угрозой раскрытия компрометирующих сведений, способных причинить существенный ущерб интересам потерпевшего. В частности, в Алматы подсудимый встретился с учредителем ТОО и заявил о наличии у него материалов, якобы подтверждающих уклонение предприятия от уплаты налогов. За неразглашение этих сведений он потребовал передать ему квартиру в Талдыкоргане стоимостью 16,5 млн тенге".Пресс-служба ДП области Жетысу

Для реализации своих требований злоумышленник попытался переоформить квартиру через нотариальную контору.

"В ходе следственно-оперативных мероприятий подсудимый был задержан прямо в помещении нотариуса".Пресс-служба ДП области Жетысу

Суд признал мужчину виновным в вымогательстве и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Материал по теме

фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 19:55
Вымогал 10 млн у госслужащего: блогера арестовали в Шымкенте

14 ноября 2025 года стало известно, что в Караганде у бизнес-леди вымогали 700 тыс. долларов (около 366 млн тенге), угрожая расправой ей и ее семье, а также уничтожением имущества. Сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего подозреваемого. С санкции суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
