22-летнего казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве у студентов более миллиона тенге

Сотрудники Департамента полиции Костанайской области расследуют серию преступлений, совершенных в период с декабря 2024 по февраль 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года рассказали в пресс-службе полиции региона:

"Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная, который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов".

По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой.

"В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 млн тенге. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении его возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Согласно ч. 2 ст. 194 УК РК, ему грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества".

Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.

22 июля 2025 года стало известно, что в Жезказгане задержаны вымогатели, пытавшиеся подчинить себе бизнес.