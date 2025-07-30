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Происшествия

22-летнего казахстанца задержали по подозрению в вымогательстве у студентов более миллиона тенге

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2025 10:03 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции Костанайской области расследуют серию преступлений, совершенных в период с декабря 2024 по февраль 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Об этом 30 июля 2025 года рассказали в пресс-службе полиции региона:

"Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области был задержан 22-летний житель Костаная, который подозревается в вымогательстве крупных денежных сумм у двух студентов".

По данным правоохранителей, он оказывал на потерпевших психологическое давление и угрожал физической расправой.

"В результате его действий пострадавшие передали ему более 1 млн тенге. На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении его возбуждено уголовное дело, ведется досудебное расследование. Согласно ч. 2 ст. 194 УК РК, ему грозит до семи лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества".

Следственные мероприятия продолжаются: полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего, а также проверяет фигуранта на причастность к другим эпизодам вымогательства.

22 июля 2025 года стало известно, что в Жезказгане задержаны вымогатели, пытавшиеся подчинить себе бизнес.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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