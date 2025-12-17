#Казахстан в сравнении
Общество

Снег и морозы до -18°С надвигаются на Астану, Алматы, Шымкент

Бесплатные катки, бесплатный каток, катание на коньках, ледовый каток, ледовые катки, новогодние катки, новогодний каток, каток, катки, зимние каникулы, новогодние праздники, зимний отдых, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:59 Фото: pexels
В ближайшие три дня на Астану, Алматы и Шымкент обрушится непогода – ожидаются осадки, метель, гололед и морозы до -18°С. Об этом говорится в прогнозе на 18-20 декабря 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 18 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -12-14°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, днем снег, низовая метель. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -6-8°С.
  • 20 декабря: облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6-8°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 18 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +1+3°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем -3-5°С.
  • 20 декабря: переменная облачность, временами снег, поземок, туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 18 декабря: переменная облачность, временами снег, туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0-2°С.
  • 19 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7°С, днем 0-2°С.
  • 20 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Ранее синоптики рассказали, как изменится погода по Казахстану с 18 по 20 декабря 2025 года.

Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
