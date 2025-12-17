Снег и морозы до -18°С надвигаются на Астану, Алматы, Шымкент

Фото: pexels

В ближайшие три дня на Астану, Алматы и Шымкент обрушится непогода – ожидаются осадки, метель, гололед и морозы до -18°С. Об этом говорится в прогнозе на 18-20 декабря 2025 года, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 18 декабря: переменная облачность, временами небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -16-18°С, днем -12-14°С.

