Морозы уходят: Казахстан ждет потепление до +8°С

По Казахстану прогнозируют послабление морозов. Об этом говорится в прогнозе погоды на 11, 12 и 13 декабря 2025 года. Так, по данным РГП "Казгидромет", в ближайшие сутки влияние северного антициклона начнет ослабевать, сообщает Zakon.kz.

Постепенно, как отмечают метеорологи, на территорию республики начнет смещаться Атлантический циклон.

"Он принесет более неустойчивые погодные условия: ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, а в северных, центральных и восточных районах – снегопады и метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по стране прогнозируется усиление ветра, а в ночные и утренние часы сохранится туман.

Температурный фон также изменится.

В северных, центральных и восточных регионах ночью температура повысится до -5-15°С, днем ожидается -5°С.

В западных, южных и юго-восточных районах ночью прогнозируется -5°С, днем +8°С.

Тем временем в Астане 10 декабря первая смена школьников училась онлайн. 0-4 классы второй смены также направлены на дистанционное обучение из-за непогоды.

В Алматы снегопад внес коррективы в работу аэропорта. Согласно данным полиции, за ночь в городе произошло более 50 ДТП.