Смерть ребенка в стоматологии: прокурор составил новый обвинительный акт для анастезиолога

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны 10 декабря 2025 года продолжилось рассмотрение дела анестезиолога частной стоматологической клиники Аиды Жумагалиевой, где погибла трехлетняя девочка, передает корреспондент Zakon.kz.

Прокурор Еркебулан Шалкаров сообщил, что стороной обвинения составлен новый обвинительный акт. По его словам, существенных изменений по сравнению с первоначальным обвинением нет.

"Единственное, убрали из обвинительного акта указанное ранее в качестве смягчающего ответственность и наказание подсудимой обстоятельство, предусмотренное статьей 53 ч. 1 п. 1 УК РК, – совершение впервые уголовного проступка либо впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств", – озвучил прокурор.

Он заявил, что сущность обвинения и квалификация в суде остаются без изменений. Исключено лишь одно смягчающее уголовную ответственность и наказание обстоятельство.

Сторона защиты попросила предоставить трое суток для ознакомления с материалами и сопоставления текста нового обвинительного акта с прежним, обосновав это тем, что документ был получен лишь сегодня.

"Учитывая, что, как пояснил гособвинитель, новый обвинительный акт не понес существенных изменений, только в части смягчающих обстоятельств. Обвинительный акт состоит из 4-х листов, предоставляется полчаса времени для сличения. И если только в этой части внесены изменения, то продолжим через полчаса", – сказал судья Кажымукан Мекемтас.

На данный момент анестезиолог Аида Жумагалиева обвиняется по статье 317 части 3 Уголовного кодекса РК – в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшем по неосторожности смерть пациента.

8 декабря 2025 года судебное заседание было отложено по ходатайству прокурора для составления нового обвинительного акта.

В тот день была допрошена анестезиолог Аида Жумагалиева. Девушка заявила, что не признает свою вину, а также объяснила свои действия в день трагедии. Подсудимая также заявила, что не согласна с выводами как первичной, так и комиссионной судебно-медицинской экспертизы, считая, что цепочка ошибочных выводов началась именно с судебно-медицинской экспертизы.

На прошлом судебном заседании, которое состоялось 5 декабря 2025 года, эксперт Олег Разумов заявил, что при попытке пробуждения пациента анестезиолог продолжала подавать наркоз "Севоран", несмотря на то, что лечение было завершено. Также он указал на ошибки с введением лекарств.

До этого независимый эксперт Бахыт Мусина озвучила, что у ребенка были серьезные противопоказания – критически повышенные тромбоциты, признаки затяжной инфекции, анемия и дефицит массы тела. С такими показателями ребенок не мог быть допущен к проведению наркоза.

2 декабря стало известно, что погибшая в столичной стоматологии девочка ранее перенесла корь с осложнениями. В тот же день в суд для допроса вызвали врача-стоматолога Абубакира Тлеухана, который в день происшествия осуществлял лечение зубов девочки.

Сама трагедия случилась 30 октября 2024 года. Девочка не проснулась после лечения зубов под наркозом. 27 ноября 2025 года отец погибшей девочки рассказал, почему доверился именно этой столичной стоматологии, а также что происходило в тот роковой день.

25 ноября прокурор Еркебулан Шалкаров озвучил результаты внеплановой проверки, проведенной департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК.

27 ноября 2025 года в суде приступили к допросу свидетелей. Первой была опрошена Юлия Клак (Бушина), работавшая ассистентом стоматолога. Она проработала в клинике более года – с 2023 года и до своего увольнения в апреле 2025 года. Это был ее первый опыт работы.

Второй допрошенной стала Елена Кусаинова. С 2005 года Кусаинова работала администратором, после чего заняла должность управляющей стоматологией, курируя административные процессы. В ее обязанности входило: управление персоналом, подбор сотрудников и решение организационных вопросов, связанных с деятельностью клиники.

Позже в суд на допрос вызвали учредителя и директора клиники Надежду Хон. До этого анестезиолог клиники Аида Жумагалиева объяснила, почему скорую не вызвали сразу.