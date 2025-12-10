В Минфине придумали, как бороться с "мертвыми" душами в школах

Председатель Комитета внутреннего государственного аудита Минфина Ержан Мынжасаров на брифинге в СЦК 10 декабря 2025 года рассказал, как будут бороться с коррупционными схемами в сфере образования, передает корреспондент Zakon.kz

Журналисты отметили, что очень часто появляется информация о "мертвых" душах в школах, когда бухгалтеры начисляют зарплаты якобы учителям, но дальше они оседают в их карманах. Они поинтересовались, как аудиторы будут бороться с такими фактами.

"Есть такие риски, да. Но сейчас перед школами ставится задача по установке видеокамер – они нужны не только для обеспечения безопасности учеников, но и также для фиксации учителей – пришел – не пришел, преподает или нет. Информационные системы, эти видеокамеры, можно использовать для этих целей", – сказал Ержан Мынжасаров.

В планах также провести интеграцию с информационными системами Министерства труда и социальной защиты населения, чтобы фиксировать заключение трудовых договоров.

19 ноября 2025 года сообщалось, что директора ГККП "Западно-Казахстанский индустриальный колледж" подозревают в хищении бюджетных денег в крупном размере. В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) рассказали, что подозреваемый организовал фиктивное зачисление 54 человек, которые фактически учебу не посещали.