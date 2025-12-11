Как работает ОСМС для беременных в Казахстане

Несомненно, что беременность требует особого внимания к здоровью. Многие будущие мамы интересуются, нужно ли платить взносы, как получить статус в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) и какие услуги доступны бесплатно в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

На самые часто задаваемые вопросы от казахстанцев ответила официальный представитель Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Забира Оразалиева.

Нужно ли платить взносы, если я работаю

Если вы официально трудоустроены, взносы за вас перечисляет работодатель:

2% удерживается из вашей зарплаты;

3% перечисляет работодатель из собственных средств.

До ухода в декрет эти обязательства сохраняются.

Я не работаю и не являюсь ИП. Нужны ли взносы

Нет. Неработающие беременные относятся к льготной категории, за которую взносы оплачивает государство.

Для получения статуса достаточно лишь встать на учет по беременности в своей поликлинике. После передачи данных в систему статус "застрахована" присваивается автоматически.

Я ИП, но доходов нет. Попадаю ли я под льготу

Нет. Льгота распространяется только на неработающих женщин.

Если ИП не приостановлено официально, вы должны платить взносы как предприниматель – 5 950 тенге в 2025 году, даже если сдаете нулевую декларацию.

Чтобы получить льготный статус, нужно закрыть или приостановить ИП.

Почему у меня исчез льготный статус

Льгота снимается, если система видит поступление обязательных пенсионных и социальных взносов – это означает, что у вас появился доход. Чаще всего это связано с регистрацией ИП. Чтобы вернуть льготный статус, необходимо приостановить деятельность.

Нужна ли беременной страховка в ОСМС

Да. Большая часть медицинской помощи при беременности и родах входит в пакет ОСМС:

работающим женщинам – за счет работодателя;

ИП – за счет собственных взносов;

неработающим – за счет государства.

Где и когда вставать на учет

Учет по беременности проводится в поликлинике по месту прикрепления, уточненному по адресу проживания.

Сделать это нужно до 12-й недели беременности.

Кто ставит на учет

Женщина обращается к акушеру-гинекологу в своей поликлинике. Прием проводится в рамках ОСМС.

Если будущая мама пока не застрахована, она может обратиться к врачу общей практики или акушерке – это входит в гарантированный объем бесплатной медпомощи.

"После постановки на учет и при отсутствии доходов женщина автоматически получает льготный статус", – уточнила Оразалиева.

Какие услуги доступны беременной

Беременные получают:

регулярное наблюдение у врача;

лабораторные анализы по срокам беременности;

три этапа пренатального скрининга (УЗИ + анализы);

консультации профильных специалистов;

направление в стационар при необходимости.

"Все услуги предоставляются бесплатно – в рамках ГОБМП и ОСМС". Забира Оразалиева

