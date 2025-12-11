Как работает ОСМС для беременных в Казахстане
На самые часто задаваемые вопросы от казахстанцев ответила официальный представитель Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) Забира Оразалиева.
Нужно ли платить взносы, если я работаю
Если вы официально трудоустроены, взносы за вас перечисляет работодатель:
- 2% удерживается из вашей зарплаты;
- 3% перечисляет работодатель из собственных средств.
До ухода в декрет эти обязательства сохраняются.
Я не работаю и не являюсь ИП. Нужны ли взносы
Нет. Неработающие беременные относятся к льготной категории, за которую взносы оплачивает государство.
Для получения статуса достаточно лишь встать на учет по беременности в своей поликлинике. После передачи данных в систему статус "застрахована" присваивается автоматически.
Я ИП, но доходов нет. Попадаю ли я под льготу
Нет. Льгота распространяется только на неработающих женщин.
Если ИП не приостановлено официально, вы должны платить взносы как предприниматель – 5 950 тенге в 2025 году, даже если сдаете нулевую декларацию.
Чтобы получить льготный статус, нужно закрыть или приостановить ИП.
Почему у меня исчез льготный статус
Льгота снимается, если система видит поступление обязательных пенсионных и социальных взносов – это означает, что у вас появился доход. Чаще всего это связано с регистрацией ИП. Чтобы вернуть льготный статус, необходимо приостановить деятельность.
Нужна ли беременной страховка в ОСМС
Да. Большая часть медицинской помощи при беременности и родах входит в пакет ОСМС:
- работающим женщинам – за счет работодателя;
- ИП – за счет собственных взносов;
- неработающим – за счет государства.
Где и когда вставать на учет
Учет по беременности проводится в поликлинике по месту прикрепления, уточненному по адресу проживания.
Сделать это нужно до 12-й недели беременности.
Кто ставит на учет
Женщина обращается к акушеру-гинекологу в своей поликлинике. Прием проводится в рамках ОСМС.
Если будущая мама пока не застрахована, она может обратиться к врачу общей практики или акушерке – это входит в гарантированный объем бесплатной медпомощи.
"После постановки на учет и при отсутствии доходов женщина автоматически получает льготный статус", – уточнила Оразалиева.
Какие услуги доступны беременной
Беременные получают:
- регулярное наблюдение у врача;
- лабораторные анализы по срокам беременности;
- три этапа пренатального скрининга (УЗИ + анализы);
- консультации профильных специалистов;
- направление в стационар при необходимости.
"Все услуги предоставляются бесплатно – в рамках ГОБМП и ОСМС".Забира Оразалиева
