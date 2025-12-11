Скляр объяснил, почему Казахстан не может отменить утильсбор

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр 11 декабря 2025 года в кулуарах Акорды озвучил, что утильсбор для автопроизводителей является возвратным платежом, закрепленным экологическим законодательством и нормами ВТО, передает Zakon.kz.

Журналисты сообщили, что автопроизводители считают механизм уплаты утильсбора не совсем понятным, поскольку платежи перечисляются в "Жасыл Даму", а затем возвращаются обратно, из-за чего возникает вопрос, нужен ли утильсбор вообще для производителей. Представители СМИ также уточнили, какова позиция правительства по этому поводу.

"Схема следующая: производитель, когда завозит так называемый марш-комплект – автомобиль в разобранном виде – потом собирает его здесь, производит сварку, окраску. Вот во время ввоза этих комплектующих он заплатит, условно назовем, миллион тенге в "Жасыл Даму". Когда он собрал автомобиль и продал его, этот миллион тенге ему возвращается. В кодексе фактически это является возвратом. В Экологическом кодексе почему-то написано "стимулирование автопроизводителей". Люди, которые хотят очернить наше машиностроение, говорят другое слово – не "стимулирование", а "субсидирование". Но это ни то ни другое, это фактически возврат", – ответил Роман Скляр.

Он подчеркнул, что это требование именно экологического законодательства.

"То есть эти деньги выводятся из оборота машиностроительных компаний и перечисляются. Потом, когда считаем цифры: сколько же получил "Жасыл Даму" за утильсборы, вот этот миллион, который многократно может гоняться. Следующую машину привезли – опять миллион туда-сюда прогнали. Получаются такие гигантские цифры. А вот автосалон, который купил готовый импортный автомобиль, он заплатил этот миллион – и все, он остается в "Жасыл Даму". Потом машину продает", – сказал первый заместитель премьер-министра РК.

Он считает, что лучше бы, конечно, сделать зачет, но это требование законодательства.

"И потом, когда мы вступали в ВТО, нормы ВТО говорят о том, что мы снизили таможенную пошлину с 30 до 15 процентов, однако заместили ее этим утильсбором. Но он должен идти на экологические нужды, на другие мероприятия – он может быть потрачен на это. Однако, если мы отменим эту норму о прямом платеже, то это будет не совсем понятно для наших партнеров, и мы будем выглядеть так, будто нарушаем эти нормы, хотя это не так", – дополнил он.

17 июля 2025 года были обновлены правила выплат за сбор, транспортировку и переработку отходов РОП.