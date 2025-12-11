В МИД рассказали, насколько близко упрощение получения шенгена для казахстанцев

Министр иностранных дел Ермек Кошербаев 11 декабря 2025 года в кулуарах Акорды поделился, что переговоры с Евросоюзом по визовому режиму могут завершиться в ближайшие год-два, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, на каком этапе находятся переговоры с Евросоюзом по упрощению визового режима для граждан Казахстана и какая конкретика обсуждается.

"Давайте дождемся окончания переговоров. Мой заместитель доведет их до конца. Есть тонкости и моменты, которые сейчас не подлежат публичному обсуждению. Дедлайн – как закончат, так закончат. Мы не должны подстраиваться под сроки, мы должны исходить из своих интересов", – сказал Ермек Кошербаев.

По его словам, завершить переговоры можно в течение года-двух, а возможно, и быстрее.

Ранее стало известно, что планируется сократить количество необходимых документов для получения виз в Европейский союз.