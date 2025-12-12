"С поля на прилавок": аким области Жетысу рассказал, как регион будет сдерживать цены на продукты

Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК поделился, как регион удерживает стоимость продуктов, передает корреспондент Zakon.kz.

Бейбит Исабаев рассказал, что валовая продукция сельского хозяйства за 2023-2024 годы составила 892,2 млрд тенге.

"За 10 месяцев 2025 года объем достиг 403,6 млрд тенге, ИФО – 102%. До конца года объем планируется довести до 478,2 млрд тенге, ИФО – до 105,0%. В сфере переработки сельскохозяйственной продукции действуют 123 предприятия. С начала 2025 года объем производства продуктов питания составил 74,2 млрд тенге. В целом объем переработки производимой в регионе продукции достиг 68%. Общая посевная площадь сельхозкультур достигла 510,7 тыс. га, собрано 1,9 млн тонн сельхозпродукции", – продолжил он.

Журналисты уточнили, каким образом показатели урожайности влияют на сдерживание цен на продукты питания в регионе.

"Механизмов несколько. Первое, мы в этом году сформировали стабилизационный фонд (стабфонд. – Прим. ред.) объемом 2,5 млрд тенге. Второе – через стабфонд мы кредитуем хозяйствующие субъекты – например, крестьянские хозяйства – под 0,01% для выращивания и поставки социально значимых продуктов по фиксированным ценам. Третье – мы открыли в Талдыкоргане семь социальных магазинов, где цены на 10-15% ниже, чем в обычных торговых точках. Четвертое – в Талдыкоргане работает коммунальный рынок, функционирующий круглый год каждую субботу. Там по принципу "с поля – на прилавок" продают свежее мясо, молоко, картофель, лук и другие социально значимые товары", – заявил Бейбит Исабаев.

Аким отметил, что уровень цен в регионе держится на среднем республиканском уровне.

С его слов, в прошлом году построили овощехранилища общей вместимостью 8 тысяч тонн, куда заложили картофель, морковь и лук, и в случае резкого роста цен готовы провести товарные интервенции, обеспечив продуктовые магазины необходимыми объемами этих товаров.

4 декабря 2025 года стало известно, что в Казахстане существенно расширят перечень социально значимых продтоваров.