#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
544.26
634.72
6.52
Политика

Ермек Кошербаев рассказал о первых шагах на посту министра иностранных дел

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2025 12:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев 29 сентября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал о первых действиях на новой должности и задачах, стоящих перед внешнеполитическим ведомством, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие сейчас задачи стоят перед Министерством иностранных дел РК.

"Продолжение всех тех задач, которые президент ставил ранее перед внешнеполитической службой. Я продолжу работать так, как министерство работало. Люди все на местах, я не сторонник смены какой-то, куда бы не приходил – люди оставались все прежние. Министерство родное, я их всех знаю, пресс-секретарем, замминистра был. Поэтому я очень рад, что многие из ребят, которые там 7-8 лет назад были на других позициях, профессионально выросли. Считаю, что внешнеполитические кадры неплохие, оно сформировалось", – озвучил министр.

Представители СМИ также поинтересовались, каким было его первое решение после назначения на пост министра.

"Я пришел, познакомился с коллективом, посмотрел графики работ, попросил меня проинформировать по каждому вопросу. Мне принесли большие папки, надо все их прочитать, вот мое первое решение", – озвучил Ермек Кошербаев.

Он отметил, что всегда положительно оценивает работу своих предшественников.

"Потому что, когда я работал на востоке, точно так же просили оценить работу. Я не для того пришел, чтобы оценивать работу. Я просто принимаю работу и отвечаю за свою работу. А за работу Мурата Абугалиевича (Нуртлеу. – Прим. ред.) оценку дает президент. Судя по тому, что он назначен помощником президента, оценка положительная. Это обычные кадровые изменения, если придавать им всем такое значение или какие-то искать подспудные объяснения, тогда можно зайти неизвестно куда... ... На самом деле все намного проще, это естественный процесс. Есть определенный уровень задач, он и решается..." – дополнил министр.

26 сентября 2025 года Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана.

В феврале 2025 года Кошербаев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.

А Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Токаев освободил от должности посла Казахстана в США
10:10, 26 сентября 2025
Токаев освободил от должности посла Казахстана в США
Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана
09:06, 26 сентября 2025
Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
09:01, 26 сентября 2025
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: