Ермек Кошербаев рассказал о первых шагах на посту министра иностранных дел

Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев 29 сентября 2025 года в кулуарах Акорды рассказал о первых действиях на новой должности и задачах, стоящих перед внешнеполитическим ведомством, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, какие сейчас задачи стоят перед Министерством иностранных дел РК.

"Продолжение всех тех задач, которые президент ставил ранее перед внешнеполитической службой. Я продолжу работать так, как министерство работало. Люди все на местах, я не сторонник смены какой-то, куда бы не приходил – люди оставались все прежние. Министерство родное, я их всех знаю, пресс-секретарем, замминистра был. Поэтому я очень рад, что многие из ребят, которые там 7-8 лет назад были на других позициях, профессионально выросли. Считаю, что внешнеполитические кадры неплохие, оно сформировалось", – озвучил министр.

Представители СМИ также поинтересовались, каким было его первое решение после назначения на пост министра.

"Я пришел, познакомился с коллективом, посмотрел графики работ, попросил меня проинформировать по каждому вопросу. Мне принесли большие папки, надо все их прочитать, вот мое первое решение", – озвучил Ермек Кошербаев.

Он отметил, что всегда положительно оценивает работу своих предшественников.

"Потому что, когда я работал на востоке, точно так же просили оценить работу. Я не для того пришел, чтобы оценивать работу. Я просто принимаю работу и отвечаю за свою работу. А за работу Мурата Абугалиевича (Нуртлеу. – Прим. ред.) оценку дает президент. Судя по тому, что он назначен помощником президента, оценка положительная. Это обычные кадровые изменения, если придавать им всем такое значение или какие-то искать подспудные объяснения, тогда можно зайти неизвестно куда... ... На самом деле все намного проще, это естественный процесс. Есть определенный уровень задач, он и решается..." – дополнил министр.

26 сентября 2025 года Ермек Кошербаев стал министром иностранных дел Казахстана.

В феврале 2025 года Кошербаев был назначен заместителем премьер-министра Казахстана. До этого он возглавлял Восточно-Казахстанскую область.

А Мурат Нуртлеу теперь является помощником президента.