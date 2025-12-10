#Казахстан в сравнении
Общество

"Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток

снег, деревья, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 15:51 Фото: Zakon.kz
Осень 2025 года оказалась к жителям Алматы весьма благосклонна. К примеру, в ноябре столбики термометров поднимались выше привычных +10°C. Зима же началась не только без снежного покрова, но и намека на снегопад. Но все изменилось в ночь на 10 декабря, сообщает Zakon.kz.

Проснувшись утром, алматинцы увидели красиво заснеженный город. Большинство решили поделиться впечатлениями от долгожданной встречи со снегом в социальных сетях.

Так, мобилограф Сериккали Али с помощью дрона показал "обновленный" Алматы.

Пользовательница Threads поделилась верой в чудеса.

"Сегодня в Алматы все поют ла-ла-ла-ла на все лады, пританцовывают, ликуют. И верят, что чудеса случаются. Например, как этот долгожданный снег. И вновь: дыши, любимый город", – написала она.

Другой алматинец решил пошутить над многочисленными комментариями по поводу снега:

"Понимаю, что не все в курсе. Поэтому сообщаю, что выпал снег. Благодарите".
  • Народ, снег не трогать! Оставьте хотя бы на Новый год.
  • Присылайте в Актау, ждем снег.
  • В Семее тоже много снега, еще идет.
  • Наконец-то настоящая зима! – рассказывают казахстанцы.
  • Вот это снег, вот это погода!
  • Наконец-то выпал снег и новогоднего настроения стало чуть больше.
  • Санта-Клаус: 10 декабря, Алматы. Снег раздал всем равноценно.
  • Дождались все алматинцы! – ликуют другие.
  • Ура, наконец-то к нам зима пришла! Добро пожаловать.
  • Прекрасный снег, прекрасное предновогоднее настроение!
  • Снег, ты забыл про Шымкент!
  • Вот теперь можно посмотреть и подышать свежим воздухом, – продолжают еще комментаторы.

Напомним, что в Алматы снегопад внес коррективы в работу аэропорта. Согласно данным полиции, за ночь в городе произошло более 50 ДТП.

Впрочем, синоптики уже заявили, что в ближайшие дни по стране ожидается потепление. На юге и вовсе потеплеет до 8 градусов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
