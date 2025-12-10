"Снег не трогать! И благодарите!": долгожданная зима в Алматы стала поводом для шуток
Проснувшись утром, алматинцы увидели красиво заснеженный город. Большинство решили поделиться впечатлениями от долгожданной встречи со снегом в социальных сетях.
Так, мобилограф Сериккали Али с помощью дрона показал "обновленный" Алматы.
Пользовательница Threads поделилась верой в чудеса.
"Сегодня в Алматы все поют ла-ла-ла-ла на все лады, пританцовывают, ликуют. И верят, что чудеса случаются. Например, как этот долгожданный снег. И вновь: дыши, любимый город", – написала она.
Другой алматинец решил пошутить над многочисленными комментариями по поводу снега:
"Понимаю, что не все в курсе. Поэтому сообщаю, что выпал снег. Благодарите".
- Народ, снег не трогать! Оставьте хотя бы на Новый год.
- Присылайте в Актау, ждем снег.
- В Семее тоже много снега, еще идет.
- Наконец-то настоящая зима! – рассказывают казахстанцы.
- Вот это снег, вот это погода!
- Наконец-то выпал снег и новогоднего настроения стало чуть больше.
- Санта-Клаус: 10 декабря, Алматы. Снег раздал всем равноценно.
- Дождались все алматинцы! – ликуют другие.
- Ура, наконец-то к нам зима пришла! Добро пожаловать.
- Прекрасный снег, прекрасное предновогоднее настроение!
- Снег, ты забыл про Шымкент!
- Вот теперь можно посмотреть и подышать свежим воздухом, – продолжают еще комментаторы.
Напомним, что в Алматы снегопад внес коррективы в работу аэропорта. Согласно данным полиции, за ночь в городе произошло более 50 ДТП.
Впрочем, синоптики уже заявили, что в ближайшие дни по стране ожидается потепление. На юге и вовсе потеплеет до 8 градусов.