Назначение нового главы Управления образования объяснил аким Шымкента

Аким Шымкента на брифинге в СЦК 11 декабря 2025 года объяснил назначение Куаныша Искакова на должность руководителя управления образования, который ни дня не работал в школе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что жителей города возмутил тот факт, что Куаныш Искаков не имеет педагогического опыта. Их интересует вопрос, как он будет управлять этой сферой.

"Есть люди, которые начинали трудовую деятельность со школы и имеют огромный педагогический стаж, но не имеют управленческого опыта. Нынешний глава управления образования имеет опыт работы в других сферах, был и заместителем руководителя Управления культуры и развития языков и показал себя только с хорошей стороны. Идут разные разговоры – но мы смотрим только на профессиональные качества. При этом назначение на такую должность согласовывается с министерством просвещения и с Агентством по госслужбе – он прошел все этапы, прошел собеседование в специальной комиссии", – заверил Габит Сыздыкбеков.

По его оценке, новый руководитель "хорошо справляется со своей работой".

