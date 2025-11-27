#АЭС в Казахстане
Общество

Скандал с детдомом "Баганашыл": новые назначения уволенных чиновников объяснили в акимате

акимат, назначение, Алматинская область , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 15:39 Фото: gov.kz
Аким Алматинской области Марат Султангазиев на брифинге в СЦК 27 ноября 2025 года рассказал о новом назначении Салтанат Беспаевой, которую уволили с должности главы Управления образования региона после скандала с выселением сирот, передает корреспондент Zakon.kz.

Марат Султангазиев напомнил, что Салтанат Беспаева возглавляла несколько лет Управление образования.

"Является филологом. В общем-то, за период ее работы были хорошие сдвиги в системе образования. И она уволилась с работы, впоследствии участвовала (в конкурсе. – Прим. ред.) через несколько месяцев на вакантную должность. Она у нас была вакантна с лета, насколько я помню, и прошла конкурсный отбор, стала руководителем Управления языков. На сегодняшний день занимается именно этой работой", – добавил он.

Ерик Абитов, по его данным, был освобожден по собственному желанию.

"Через некоторое время он поработал в городе Конаеве в акимате, и буквально месяц, по-моему, назад он и оттуда уволился, ушел в частные структуры", – заявил глава региона.

Летом 2025 года стало известно, что воспитанников детского дома "Баганашыл" решили переселить из предгорья Алматы в новое здание в Конаеве. Разгорелся скандал, в который в итоге вмешался президент. И переезд детей отменили, а в детский дом прибыла комиссия Администрации президента для служебного расследования ситуации. В августе стало известно, что после этой истории сразу три чиновника потеряли должности: заместитель акима области Болат Куренбеков, руководитель Управления образования Салтанат Беспаева и руководитель Управления внутренней политики Ерик Абитов. А в октябре стало известно, что экс-руководитель Управления образования Беспаева получила должность главы Управления по развитию языков региона.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
