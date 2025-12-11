Школы и детские сады в РК будут проверять по принципу внезапности

В Казахстане с 1 февраля 2026 года начнет действовать новый порядок государственного контроля, который позволяет уполномоченному органу проводить внезапные проверки организаций, финансируемых из государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства просвещения, речь идет об организациях, предоставляющих детям питание, проживание, образование, воспитание и оздоровление – как до начала оказания услуг, так и в период их оказания. Это обеспечит более оперативное проведение контрольных мероприятий и своевременное выявление возможных нарушений.

Как отмечается, государственный контроль будет регламентироваться Законом РК "О правах ребенка в РК", что закрепляет особый порядок контроля и усиливает требования к качеству и безопасности предоставляемых услуг.

"Введение внезапных проверок усиливает защиту детей и делает госконтроль более оперативным. Теперь уполномоченный орган может самостоятельно принимать решение о проверке и сразу выходить на объект при поступлении сигнала о конкретных нарушениях. Если поступает сигнал, осуществляется внеплановая проверка с посещением объекта", – сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Материал по теме В Казахстане будут проводить плановые и внеплановые проверки школ и детсадов

4 декабря 2025 года глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля". Нововведения вступают в силу 1 февраля 2026 года.