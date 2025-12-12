Турция обновила правила при заселении в отели

С 11 декабря Совет по защите персональных данных Турции ввел новые правила при заселении в отели, сообщает Zakon.kz.

Теперь в Турции запретили отелям копировать паспорта туристов. Разрешается только показать документ, а данные сразу вносят в систему МВД.

Согласно новой политике, отели, мотели, пансионаты и другие средства размещения не могут делать фотографии, сканы или ксерокопии паспортов туристов как граждан Турции, так и иностранных гостей. Ранее собранные копии подлежат обязательному уничтожению.

Это сделали, потому что копии паспортов годами "гуляли" где попало, ведь у каждого отеля свои папки, свои архивы и свои риски утечки данных. Теперь хранение таких копий официально признано нарушением закона.





В настоящее время персонал отеля обязан:

визуально проверить оригиналы документов (паспорт или удостоверение личности) для сверки имени, фамилии и фотографии;

внести необходимые данные (ФИО, номер документа, даты заезда/выезда и др.) в единую электронную систему уведомлений Министерства внутренних дел (YAZOK) – часть национальной платформы e-Devlet.

Если сотрудник отеля настаивает на копировании паспорта, гостю рекомендуется:

вежливо отказать, сославшись на Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards KVKK от 9 декабря 2025 года;

предложить показать оригинал для визуальной сверки;

при необходимости запросить письменное разъяснение от администрации отеля или обратиться в Совет по защите персональных данных Турции через официальный сайт.

