#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
520.02
608.79
6.57
Туризм

Турция обновила правила при заселении в отели

Правила заселения в отели Турции, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 07:50 Фото: pixabay
С 11 декабря Совет по защите персональных данных Турции ввел новые правила при заселении в отели, сообщает Zakon.kz.

Теперь в Турции запретили отелям копировать паспорта туристов. Разрешается только показать документ, а данные сразу вносят в систему МВД.

Согласно новой политике, отели, мотели, пансионаты и другие средства размещения не могут делать фотографии, сканы или ксерокопии паспортов туристов как граждан Турции, так и иностранных гостей. Ранее собранные копии подлежат обязательному уничтожению.

Это сделали, потому что копии паспортов годами "гуляли" где попало, ведь у каждого отеля свои папки, свои архивы и свои риски утечки данных. Теперь хранение таких копий официально признано нарушением закона.


В настоящее время персонал отеля обязан:

  • визуально проверить оригиналы документов (паспорт или удостоверение личности) для сверки имени, фамилии и фотографии;
  • внести необходимые данные (ФИО, номер документа, даты заезда/выезда и др.) в единую электронную систему уведомлений Министерства внутренних дел (YAZOK) – часть национальной платформы e-Devlet.

Если сотрудник отеля настаивает на копировании паспорта, гостю рекомендуется:

  • вежливо отказать, сославшись на Principle Decision on Recording Photocopies of ID Cards KVKK от 9 декабря 2025 года;
  • предложить показать оригинал для визуальной сверки;
  • при необходимости запросить письменное разъяснение от администрации отеля или обратиться в Совет по защите персональных данных Турции через официальный сайт.

Ранее Египет опроверг слухи о росте стоимости визы до 45 долларов, а Америка решила проверять соцсети иностранцев перед въездом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Формат "все включено" сохранится в отелях Турции
04:42, 18 декабря 2023
Формат "все включено" сохранится в отелях Турции
Новые правила для онлайн-торговли запустили в Турции
07:52, 03 апреля 2025
Новые правила для онлайн-торговли запустили в Турции
Более 160 отелей закрыли в Турции после трагедии в Болу
21:01, 31 января 2025
Более 160 отелей закрыли в Турции после трагедии в Болу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: