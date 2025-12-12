#Казахстан в сравнении
Общество

Астану сравнили с Каракасом по уровню преступности

Полицейский пистолет, пистолет полицейского, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 11:09 Фото: Zakon.kz
Депутат столичного маслихата Талгат Ергалиев 12 декабря 2025 года на заседании маслихата заявил о высоком уровне преступности в одном из районов Астаны, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, наиболее проблемным с точки зрения преступности является Сарыаркинский район.

"Аналитические исследования Maksut Narikbayev University и аналитического центра "Майн" указывают, что более половины всех преступлений в Астане сосредоточено на 3% территорий города – это вокзал, прилегающие кварталы, частный сектор. Это дает основание говорить, что самым криминогенным районом является 16-й округ и сам район "Сарыарка". По аналитическим исследованиям и заключениям экспертов, до 50% всех преступлений совершается на ограниченных территориях Сарыаркинского района, особенно вблизи ж/д вокзала, старого частного сектора и промышленных зон", – сказал Ергалиев.

Он отметил, что район "Сарыарка" стабильно занимает первое место по уровню криминальной активности в сравнении с другими районами столицы. Ергалиев также привел статистические данные, согласно которым за 2024 год, по данным Комитета правовой статистики Генеральной прокуратуры, всего в городе зарегистрировано 17 339 преступлений.

"Исходя из общего числа преступлений в Астане и концентрации преступности, ориентировочное количество преступлений составляет в районе 40 087 преступлений в год. По видам преступности: в Сарыаркинском районе совершается 35 убийств в год, 26 изнасилований, более 546 наркопреступлений. Получается, каждые 10 дней совершается одно убийство, а каждые 15 дней – одно изнасилование. Каждый день – или грабеж или хулиганство. Это похоже на военную сводку из отчетов боевых действий. По международному показателю Crime ray в Каракасе совершается 3,5 тысячи преступлений, в Претории – 3,5 тысячи преступлений. Сарыаркинский район занимает второе место из всех криминогенных столиц мира", – заявил депутат.

Заявление прокомментировал аким столицы Женис Касымбек.

"Надо очень аккуратно делать такие заявления и доказывать ваши цифры. Сравнивать нас с Каракасом и Венесуэлой очень сложно, поэтому я прошу уважаемых депутатов нести ответственность за каждое свое слово. Такие заявления надо делать очень аккуратно", – сказал Касымбек.

Вместе с тем он пообещал разобраться в ситуации и проверить озвученные данные.

В июне мы писали, что МВД разоблачило криминальные группировки в Астане.

Азамат Сыздыкбаев
