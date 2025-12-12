#Казахстан в сравнении
Общество

Аким области Жетысу рассказал о судьбе "Хоргоса"

Хоргос, область Жетысу , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 17:35 Фото: Zakon.kz
Аким области Жетысу Бейбит Исабаев 12 декабря 2025 года на брифинге в СЦК рассказал о масштабной модернизации "Хоргоса", росте инвестиций, удвоении посещаемости центра и резком увеличении поступлений пошлин, передает корреспондент Zakon.kz.

Аким напомнил, что Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) вместе с объектами специальной экономической зоны (СЭЗ) "Хоргос" был передан на баланс области два года назад – в 2023 году.

"Осенью того же года мы официально приняли его на баланс. Важно отметить, что сам МЦПС существует уже порядка 10-12 лет. Что мы делаем сейчас? Прежде всего необходимо завершить ранее начатые проекты по инженерно-коммуникационной инфраструктуре. В первую очередь, в этом году завершены работы по газификации за счет средств частного инвестора. Сейчас правительство постепенно выделяет бюджетные средства на дальнейшие этапы. Второе – построено несколько квартальных газовых котельных. Третье – подготовлена проектная документация по расширению канализационных сетей. Четвертое – утвержден план благоустройства казахстанской части МЦПС", – отметил он.

С его слов, многие земельные участки ранее были выданы без надлежащей документации или без последующего исполнения инвесторами своих обязательств.

"Мы возвращаем такие участки в строгом соответствии с законом и привлекаем новых инвесторов. Это частные инвестиции: в зоне МЦПС в основном будут размещены торгово-развлекательные комплексы и торговые центры. Бюджетные средства туда практически не направляются. Мы работаем по мере возможностей, и за два года сделано то, о чем я уже рассказал. Теперь следующий этап – мы хотим, чтобы часть работ по благоустройству казахстанской части МЦПС взяли на себя наши инвесторы, поскольку возможностей областного бюджета недостаточно", – заявил аким области.

Спикер отметил, что в Жетысу на территории СЭЗ "Хоргос" реализовано 32 проекта с созданием свыше 2 тыс. рабочих мест.

Из них ключевые проекты: KTZ-Khorgos Gateway, который в этом году завершил расширение сухого порта, что увеличило пропускную способность терминала в полтора раза, то есть до 800 тысяч контейнеров в год, а также завод "Miami Solar" по производству солнечных панелей и предприятие "Standart Steel KZ", выпускающее металлоконструкции.

"На территории данной экономической зоны в работе находятся еще 32 проекта. Из них крупные: строительство завода ветроустановок и систем хранения энергии "ENVISION", завода кофейных и чайных напитков "MacCoffee", международного аэропорта "SkyHansa". В рамках повышения эффективности работы Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" проведена модернизация и запущен второй багажный терминал, внедрены Face ID и интеграция с системами госорганов, начата работа АО "Казпочта" по перевозке грузов", – сообщил Бейбит Исабаев.

По его данным, в результате посещаемость МЦПС увеличилась в два раза – до 5 тыс. человек в сутки. По итогам 2024 года уплачено налоговых и таможенных пошлин на 3,6 млрд тенге, что в 46 раз больше 2023 года. За 10 месяцев 2025 года – 6,9 млрд тенге с ростом в 2,7 раза к аналогичному периоду прошлого года.

3 июля 2025 года была создана новая СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота".

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
