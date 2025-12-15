#Казахстан в сравнении
Общество

Выплаты по потере работы: подскочило число подавших заявки казахстанцев

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:45 Фото: Zakon.kz
Более 331 тысячи казахстанцев получают социальную выплату по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) по состоянию на 1 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из них более 289 тыс. человек выплату назначили именно в этом году. Общая сумма выплат составила 118,5 млрд тенге. Об этом 15 декабря 2025 года сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

"В соответствии с действующим законодательством уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 45% от потерянного дохода", – уточнили в ведомстве.

Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:

  • авторизоваться на портале eGov.kz;
  • в разделе "Трудоустройство и занятость" выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";
  • заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
  • в течение одного дня карьерный центр (далее – КЦ) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
  • если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник КЦ).

Эту услугу онлайн также можно получить через Электронную биржу труда (enbek.kz).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система Минтруда направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

"Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу", – напомнили в Минтруда.

Отметим, что за последние месяцы число получателей выплаты по случаю потери работы из ГФСС весомо выросло. Так, по состоянию на 1 сентября соцвыплату по случаю потери работы получали 264,3 тыс. человек, на 15 октября 2025 года их было 285,2 тыс. человек, по состоянию на 1 ноября соцвыплату по потере работы получали 308,4 тыс. человек.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
