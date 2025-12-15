Погода осложняет ремонт: в Минэнерго рассказали, при каких условиях КТК вернется к работе без ограничений

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года на брифинге сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум рассчитывают полностью восстановить после атаки, однако сложные подводные работы и погодные условия продолжают влиять на темпы ремонта, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, ожидается ли в ближайшее время полное восстановление работы КТК после атаки.

"Мы ожидаем полного восстановления работы КТК. Сейчас КТК работает только с одним ВПУ. Идут сложные работы по подключению третьего ВПУ. После этого КТК будет функционировать без каких-либо ограничений. При этом на ВПУ-2 имеются существенные повреждения", – сказал Ерлан Аккенженов.

По его словам, в случае, если удастся провести ремонтные работы, то ВПУ-2 также будет включен в строй. Помимо этого, министр заявил, что погода осложняет ремонт.

"Юго-восточный ветер очень сильный, волна порядка двух метров, и этот ветер создает еще и течение. Водолазы спускаются под воду в специальном куполе, затем выходят из-под купола и выполняют ремонтные работы. Внутреннее течение бухты Новороссийска – тоже сильное, и оно также осложняет эту работу. Все-таки человек и стихия воды – вы сами понимаете, какие это сложности. Поэтому давайте наберемся терпения и не будем обвинять Министерство энергетики в том, что мы даем какие-то неправильные прогнозы", – дополнил Аккенженов.

Он пояснил, что министерство формирует прогнозы, исходя из конкретной ситуации на момент поступления информации.

"Эти прогнозы нам, в свою очередь, предоставляет консультант. Но работы действительно сложные – это подводные работы, а не работы на суше. При таких экстремальных условиях они требуют терпения и понимания от всех участников процесса, в том числе и от прессы", – сказал Аккенженов.

Ранее министр сообщил, что новые ВПУ для КТК доставят раньше срока.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.