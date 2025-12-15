#Казахстан в сравнении
События

Снимали с должников ограничения на выезд из РК: гослицензии лишены 12 ЧСИ

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 09:48 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте некоторых частных судебных исполнителей лишили государственной лицензии. Об этом 15 декабря 2025 года проинформировали в городской прокуратуре, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного в понедельник релиза следует, что:

"Прокуратурой города по результатам проверки выявлены факты незаконного снятия частными судебными исполнителями (ЧСИ) ранее наложенных ограничений на выезд из Республики Казахстан должников и незаконного возбуждения исполнительных производств (помощники ЧСИ возбуждали исполнительные производства, когда ЧСИ находились в отпусках). По выявленным нарушениям на имя министра юстиции Республики Казахстан внесено представление об устранении нарушений законности".

По итогам рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 85 ЧСИ, а также инициировано исковое заявление в суд о лишении государственной лицензий на право занятия деятельностью ЧСИ.

"Иск Министерства юстиции Республики Казахстан удовлетворен в полном объеме, 12 ЧСИ лишены лицензии (судебный акт вступил в законную силу)".Прокуратура Шымкента

14 октября 2025 года сообщалось, что в Казахстане установлена плата за выдачу лицензии на занятие деятельностью ЧСИ.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
