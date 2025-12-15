#Казахстан в сравнении
Общество

Снегопад и похолодание вернутся в Алматы, а какая погода ждет Астану и Шымкент

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:49 Фото: Zakon.kz
Алматы вновь накроют снегопад и похолодание в ближайшие три дня. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет". А чего ждать от погоды жителям Астаны и Шымкента с 16 по 18 декабря 2025 года – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 16 декабря: облачно, снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11°С.
  • 17 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -15-17°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер западный, юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15-17°С, днем -13-15°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 16 декабря: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман, гололед. Ветер северо- западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +1+3°С.
  • 17 декабря: переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, +1+3°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный 3-8, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 16 декабря: переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем +3+5°С.
  • 17 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем +2+4°С.
  • 18 декабря: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Туман, гололед. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -3-8°С, днем 0+2°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 14:49
Снегопад, гололед и туман: жителей Алматы предупредили о непогоде

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушатся морозы до -28°С, снег и метель. Более подробно о погоде на 16-18 декабря 2025 года можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
