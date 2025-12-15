Снегопад и похолодание вернутся в Алматы, а какая погода ждет Астану и Шымкент

Алматы вновь накроют снегопад и похолодание в ближайшие три дня. Об этом говорится в прогнозе РГП "Казгидромет". А чего ждать от погоды жителям Астаны и Шымкента с 16 по 18 декабря 2025 года – в материале Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 16 декабря: облачно, снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью и днем -9-11°С.

