Для полетов в Европу и США: в Казахстане планируют производить авиатопливо из зерна

Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года сообщил, что Казахстан рассматривает строительство завода по выпуску устойчивого авиационного топлива (SAF), что позволит выполнять будущие экологические требования Европейского союза и других международных рынков, передает Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что тема авиационного топлива является крайне актуальной.

"Если немного сделать экскурс в историю и объяснить, что такое Sustainable Aviation Fuel, то есть устойчивое авиационное топливо, это топливо, которое производится из биологических веществ. Оно не связано с молекулами традиционных углеводородов, а изготавливается из переработанных масел либо биоэтанола. В Казахстане этот проект имеет перспективу реализации. Буквально месяц назад в страну приезжала американская компания LanzaJet – состоялся визит к премьер-министру, в ходе которого обсуждалось будущее данного проекта и строительство нового завода по производству "зеленого" авиационного керосина в Костанайской области", – сказал Ерлан Аккенженов.

С его слов, также, возможно, завод будет размещен и в Северо-Казахстанской области – это будет зависеть от доступности сырья, которым является зерно и продукты его переработки.

"В перспективе Казахстан сможет выполнять свои обязательства по полетам в Европу и Соединенные Штаты с добавлением необходимого объема "зеленого" авиационного керосина в топливо. На сегодняшний момент, если не ошибаюсь, его доля составляет порядка 2%. Таким образом, в случае если Европейский союз введет обязательные требования для компаний из Казахстана по использованию добавок устойчивого авиационного топлива, мы сможем их выполнять и продолжать осуществлять полеты в страны ЕС", – резюмировал он.

