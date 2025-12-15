Для полетов в Европу и США: в Казахстане планируют производить авиатопливо из зерна
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года сообщил, что Казахстан рассматривает строительство завода по выпуску устойчивого авиационного топлива (SAF), что позволит выполнять будущие экологические требования Европейского союза и других международных рынков, передает Zakon.kz.
Министр подчеркнул, что тема авиационного топлива является крайне актуальной.
"Если немного сделать экскурс в историю и объяснить, что такое Sustainable Aviation Fuel, то есть устойчивое авиационное топливо, это топливо, которое производится из биологических веществ. Оно не связано с молекулами традиционных углеводородов, а изготавливается из переработанных масел либо биоэтанола. В Казахстане этот проект имеет перспективу реализации. Буквально месяц назад в страну приезжала американская компания LanzaJet – состоялся визит к премьер-министру, в ходе которого обсуждалось будущее данного проекта и строительство нового завода по производству "зеленого" авиационного керосина в Костанайской области", – сказал Ерлан Аккенженов.
С его слов, также, возможно, завод будет размещен и в Северо-Казахстанской области – это будет зависеть от доступности сырья, которым является зерно и продукты его переработки.
"В перспективе Казахстан сможет выполнять свои обязательства по полетам в Европу и Соединенные Штаты с добавлением необходимого объема "зеленого" авиационного керосина в топливо. На сегодняшний момент, если не ошибаюсь, его доля составляет порядка 2%. Таким образом, в случае если Европейский союз введет обязательные требования для компаний из Казахстана по использованию добавок устойчивого авиационного топлива, мы сможем их выполнять и продолжать осуществлять полеты в страны ЕС", – резюмировал он.
Ранее стало известно, что планируется сократить количество необходимых документов для получения виз в Европейский союз.
11 декабря 2025 года министр иностранных дел Ермек Кошербаев поделился, что переговоры с Евросоюзом по визовому режиму могут завершиться в ближайшие год-два.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript