#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.38
612.6
6.54
Общество

Для полетов в Европу и США: в Казахстане планируют производить авиатопливо из зерна

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:17 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр энергетики Ерлан Аккенженов 15 декабря 2025 года сообщил, что Казахстан рассматривает строительство завода по выпуску устойчивого авиационного топлива (SAF), что позволит выполнять будущие экологические требования Европейского союза и других международных рынков, передает Zakon.kz.

Министр подчеркнул, что тема авиационного топлива является крайне актуальной.

"Если немного сделать экскурс в историю и объяснить, что такое Sustainable Aviation Fuel, то есть устойчивое авиационное топливо, это топливо, которое производится из биологических веществ. Оно не связано с молекулами традиционных углеводородов, а изготавливается из переработанных масел либо биоэтанола. В Казахстане этот проект имеет перспективу реализации. Буквально месяц назад в страну приезжала американская компания LanzaJet – состоялся визит к премьер-министру, в ходе которого обсуждалось будущее данного проекта и строительство нового завода по производству "зеленого" авиационного керосина в Костанайской области", – сказал Ерлан Аккенженов.

С его слов, также, возможно, завод будет размещен и в Северо-Казахстанской области – это будет зависеть от доступности сырья, которым является зерно и продукты его переработки.

"В перспективе Казахстан сможет выполнять свои обязательства по полетам в Европу и Соединенные Штаты с добавлением необходимого объема "зеленого" авиационного керосина в топливо. На сегодняшний момент, если не ошибаюсь, его доля составляет порядка 2%. Таким образом, в случае если Европейский союз введет обязательные требования для компаний из Казахстана по использованию добавок устойчивого авиационного топлива, мы сможем их выполнять и продолжать осуществлять полеты в страны ЕС", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что планируется сократить количество необходимых документов для получения виз в Европейский союз.

11 декабря 2025 года министр иностранных дел Ермек Кошербаев поделился, что переговоры с Евросоюзом по визовому режиму могут завершиться в ближайшие год-два.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Казахстан намерен производить экологичное авиатопливо
13:02, 24 мая 2023
Казахстан намерен производить экологичное авиатопливо
Почему мини-НПЗ не спасут рынок топлива в Казахстане – объяснение Минэнерго
13:55, Сегодня
Почему мини-НПЗ не спасут рынок топлива в Казахстане – объяснение Минэнерго
Минэнерго прокомментировало слух о продаже за копейки нефтеперерабатывающего завода
11:04, Сегодня
Минэнерго прокомментировало слух о продаже за копейки нефтеперерабатывающего завода
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: