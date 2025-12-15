#Казахстан в сравнении
Общество

Дракой и тюрьмой закончилась для олимпийского призера встреча с солдатами на улице

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 16:21 Фото: Zakon.kz
Казахстанец лишился свободы из-за конфликта с патрулирующими улицы солдатами в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

15 декабря 2025 года дело по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти рассмотрели в Межрайонном суде по уголовным делам Павлодара.

"Судом установлено, что 18 сентября в вечернее время Ш. находился в кафе по ул. Сураганова в Павлодаре, где распивал спиртные напитки. Далее решил прогуляться в сторону автовокзала и обратно в сторону кафе. По пути его остановили солдаты срочной службы А., М. и Л. воинской части, которые шли по маршруту, исполняя свои служебные обязанности по несению службы, охраны общественного порядка. При этом находились в форменном обмундировании", – рассказали в уголовном суде Павлодара.

На просьбу предъявить документы подсудимый ответил отказом. Он также начал выражаться в адрес солдат нецензурной бранью, затем пнул в плечо и ударил по лицу двоих. Военнослужащие повалили мужчину на землю, надели наручники и удерживали до приезда полиции.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание виде 4 лет лишения свободы. Потерпевшие согласились с прокурором.

"Суд с учетом смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств – наличие на иждивении малолетних детей (один из которых имеет инвалидность), спортивные заслуги (является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года), признание вины, раскаяние в содеянном, а также отягчающего обстоятельства – совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности. Приговор в законную силу не вступил", – сообщили в суде.

Кроме того, в связи с имеющимися нарушениями уголовно-процессуального законодательства суд вынес частное постановление в адрес Департамента полиции и прокурора Павлодарской области.

Другого казахстанца посадили на 20 лет: он убил человека во время ссоры из-за сигареты.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
