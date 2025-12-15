#Казахстан в сравнении
Спорт

Выездной матч закончился драмой для лидера "Барыса"

Хоккей, лед, Барыс, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2025 21:50 Фото: Instagram/barys_official
Хоккейный клуб "Барыс" отправился на выездные матчи с "Автомобилистом" и московским "Динамо", но не все члены казахстанской команды выйдут на лед с оппонентами, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба астанинского клуба, голкипер команды Адам Шил не поедет с командой. В ближайшее время его переведут в список травмированных.

В текущем сезоне на счету американского вратаря 18 матчей и восемь побед при коэффициенте надежности 2,69 и 91,5% отраженных бросков.

Взрослая профессиональная карьера Шила началась в системе "Далласа". В минувшем сезоне Адам выступал за "Колорадо Иглз" – в 14 матчах в Американской хоккейной лиге он отразил 90,4% бросков в створ при 2,62 пропущенных в среднем за игру шайб, а также провёл 19 встреч в команде Хоккейной лиги Британского побережья "Юта Гриззлис".

Ранее стало известно, что Темирлан Анарбеков официально признан УЕФА.

Аксинья Титова
