#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.07
615.2
6.58
Общество

Казахстанцам напомнили про сервис, через который можно быстро сообщить в полицию о нарушениях ПДД

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 10:25 Фото: pexels
В Департаменте полиции (ДП) Павлодарской области сегодня, 31 октября 2025 года, обратились к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили про цифровой сервис "Закон и Порядок", который был запущен Министерством внутренних дел (МВД) РК 23 июня.

"Он позволяет гражданам напрямую сообщать о правонарушениях через Egov Mobile и интегрированные банковские приложения. Для удобства пользователей предусмотрена отдельная иконка, с помощью которой можно быстро отправить текстовое сообщение или видеозапись".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Начальник Центра оперативного управления (ЦОУ) ДП региона Гомар Шабиденов отметил, что:

"Сигналы о происшествиях поступают оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения информации. Сервис доступен круглосуточно по всей стране и стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках инициативы главы государства "Закон и Порядок".

В областной полиции подчеркнули, что главная цель проекта – сделать взаимодействие между гражданами и правоохранительными органами более быстрым, удобным и доступным для каждого.

"Жители Павлодарской области активно пользуются цифровым сервисом "Закон и Порядок" для сообщения о правонарушениях. С момента запуска платформы ей уже воспользовались 717 человек. Из общего числа обращений 314 поступили через мобильное приложение Омниканальность, 241 – через Egov Mobile, и 144 – через приложение (банка второго уровня. – Прим. ред.)".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Так, через систему омниканальности павлодарцы направили в полицию видеозаписи и сообщения о нарушениях правил дорожного движения – выезде на встречную полосу, движении с тонированными стеклами, проезде на стоп-линию, а также о случаях, когда автомобилисты перекрывали выезды во дворах. Кроме того, с помощью Egov Mobile поступило сообщение о брошенном автомобиле Nissan.

"По всем фактам нарушители были установлены и привлечены к ответственности".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Более подробно о цифровом сервисе "Закон и Порядок" и о том, как им пользоваться, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов
17:17, 25 августа 2025
Казахстанцам напомнили о жестких мерах за неуплату налогов
Казахстанцам напомнили про важную услугу, которая поможет защититься от мошенников и ненужных долгов
12:24, 21 октября 2024
Казахстанцам напомнили про важную услугу, которая поможет защититься от мошенников и ненужных долгов
Казахстанцам напомнили важные детали про "налог на роскошь"
16:27, 08 сентября 2025
Казахстанцам напомнили важные детали про "налог на роскошь"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: