Казахстанцам напомнили про сервис, через который можно быстро сообщить в полицию о нарушениях ПДД

В Департаменте полиции (ДП) Павлодарской области сегодня, 31 октября 2025 года, обратились к казахстанцам с важной информацией, сообщает Zakon.kz.

Гражданам напомнили про цифровой сервис "Закон и Порядок", который был запущен Министерством внутренних дел (МВД) РК 23 июня.

"Он позволяет гражданам напрямую сообщать о правонарушениях через Egov Mobile и интегрированные банковские приложения. Для удобства пользователей предусмотрена отдельная иконка, с помощью которой можно быстро отправить текстовое сообщение или видеозапись". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Начальник Центра оперативного управления (ЦОУ) ДП региона Гомар Шабиденов отметил, что:

"Сигналы о происшествиях поступают оперативно, и полиция начинает реагировать сразу после получения информации. Сервис доступен круглосуточно по всей стране и стал частью процесса цифровизации работы МВД в рамках инициативы главы государства "Закон и Порядок".

В областной полиции подчеркнули, что главная цель проекта – сделать взаимодействие между гражданами и правоохранительными органами более быстрым, удобным и доступным для каждого.

"Жители Павлодарской области активно пользуются цифровым сервисом "Закон и Порядок" для сообщения о правонарушениях. С момента запуска платформы ей уже воспользовались 717 человек. Из общего числа обращений 314 поступили через мобильное приложение Омниканальность, 241 – через Egov Mobile, и 144 – через приложение (банка второго уровня. – Прим. ред.)". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Так, через систему омниканальности павлодарцы направили в полицию видеозаписи и сообщения о нарушениях правил дорожного движения – выезде на встречную полосу, движении с тонированными стеклами, проезде на стоп-линию, а также о случаях, когда автомобилисты перекрывали выезды во дворах. Кроме того, с помощью Egov Mobile поступило сообщение о брошенном автомобиле Nissan.

"По всем фактам нарушители были установлены и привлечены к ответственности". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Более подробно о цифровом сервисе "Закон и Порядок" и о том, как им пользоваться, можете узнать здесь.