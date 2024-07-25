Массовый падеж овец и коз произошел в ЗКО

Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку касательно публикации в социальных сетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, автор высказал предположение, что причиной падежа стала вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.

"По данному поводу сообщаем, что c 06:00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец сельхозсада обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике.

"Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от павших двух овец и одного козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК. Результаты будут готовы, предположительно, 5 августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории", – заключили в МСХ.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области гибнет скот, сельчане обвинили чиновников в бездействии.

