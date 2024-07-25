Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Массовый падеж овец и коз произошел в ЗКО

Массовый падеж овец и коз произошел в ЗКО, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 20:10 Фото: pixabay
Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку касательно публикации в социальных сетях о массовом недомогании и падеже домашнего скота в Западно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, автор высказал предположение, что причиной падежа стала вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей.

"По данному поводу сообщаем, что c 06:00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец сельхозсада обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике.

"Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от павших двух овец и одного козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК. Результаты будут готовы, предположительно, 5 августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории", – заключили в МСХ.

Ранее сообщалось, что в Карагандинской области гибнет скот, сельчане обвинили чиновников в бездействии. 

Читайте также

Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе
Дельтаплан с людьми упал в воду на Алаколе
Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего
Автобус рухнул в воронку: на поверхность подняли тело четвертого погибшего
ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: какую помощь окажет правительство семьям погибших
ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: какую помощь окажет правительство семьям погибших
Диана Абдуллаева
МСХ РК Западно-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключится электричество
НАСА: После вспышки на Солнце на Земле может отключиться электричество
Минздрав, Казахстан, СК &quot;Фармация&quot;
Кто из руководителей лишился своих кресел в системе здравоохранения после проверки ВАП и Антикора
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Жара до +45°С надвигается на Казахстан
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике &quot;Майкаинзолото&quot;
Спустя полгода найден автобус, рухнувший под землю на руднике "Майкаинзолото"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: