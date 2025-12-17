#Казахстан в сравнении
Общество

Применят "весь арсенал" админкодекса: МВД предупредило о наказаниях за фейерверки

Салют, салюты, фейерверк, фейерверки, праздник, праздники, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 12:29 Фото: Zakon.kz
И.о. министра внутренних дел Санжар Адилов 17 декабря 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, за какие фейерверки в новогоднюю ночь предусмотрена административная ответственность и в каких случаях гражданам штрафы не грозят, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, за какие именно виды фейерверков предусмотрены штрафы, и уточнили, будет ли ответственность, если человек использует бенгальский огонь или несколько хлопушек, чтобы было четкое понимание допустимых границ.

"Что касается Нового года, в первую очередь хотелось бы отметить, что номер один для нас – недопущение нарушения общественного порядка. Здесь должен работать законный порядок, наш основной принцип – нулевая терпимость. Что касается небольших фейерверчиков, которые не нарушают дворовую чистоту и не создают опасности для других граждан, то в этом мы не видим абсолютно никаких препятствий. Однако запрещенные петарды, которые ставят под угрозу жизнь, здоровье и имущество граждан, а также те, которые, откровенно говоря, гадят и загрязняют дворы, будут применять весь арсенал Административного кодекса – там предусмотрена целая палитра статей, и в зависимости от конкретного деяния они будут применяться на практике", – озвучил Санжар Адилов.

В полиции Алматы также обратились к гостям и жителям города с напоминанием об имеющихся запретах по использованию пиротехники.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
