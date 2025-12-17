Доверенность за несколько минут: новый сервис запустили в приложении "ЦОН"

Для развития цифровизации государственных услуг и повышения их доступности для граждан НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" внедрило новый цифровой сервис "Оформление доверенности" в мобильное приложение "ЦОН", сообщает Zakon.kz.

Об этом 17 декабря 2025 года проинформировали в пресс-службе госкорпорации:

"Данный сервис позволяет гражданам оформлять электронные доверенности для получения государственных услуг в специализированных ЦОНах (получение готовых документов, регистрация и снятие с учета ТС, замена/дубликат техпаспорта и госномера ТС). Процесс полностью осуществляется в онлайн-формате и занимает всего несколько минут. Для подписания используется электронная цифровая подпись, что гарантирует юридическую силу оформленного документа и обеспечивает защиту персональных данных".

Отмечается, что применение электронной доверенности исключает необходимость передачи документов третьим лицам и минимизирует риски недобросовестных действий. Прямое взаимодействие с государственными информационными системами обеспечивает достоверность, актуальность и автоматическую проверку данных.

Для пользования сервисом необходимо авторизоваться в мобильном приложении "ЦОН" по ИИН и номеру телефона. Стоимость услуги составляет 500 тенге за оформление одной доверенности.

По словам председателя правления "Правительства для граждан" Армана Кенжегалиева, запуск этого сервиса делает получение необходимых документов более быстрым, безопасным и удобным, а также снижает вероятность мошеннических схем и вмешательства третьих лиц.

