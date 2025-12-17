Депутат потребовал дать правовую оценку публикациям в соцсетях про атаки на КТК

Депутат Айдос Сарым на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года высказался об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и посвященным им одобряющим публикациям в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос мажилисмен адресовал генеральному прокурору Берику Асылову и заместителю премьер-министра – министру культуры и информации Аиде Балаевой.

"Текущая ситуация не только выявила внешние риски, но и обнажила внутренние проблемы, требующие незамедлительного реагирования государственных органов. В социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам", – заявил Айдос Сарым.

Он попросил дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") и статье 175 УК РК ("Государственная измена").

Указал мажилисмен и на необходимость организовать широкую разъяснительную работу среди населения о недопустимости распространения публичной информации, содержащей призывы к разрушению нефтепроводов и иной инфраструктуры, являющейся критически важной для обеспечения экономической безопасности Казахстана.

По его данным, в результате атаки морских беспилотных дронов на терминал КТК в районе Новороссийска выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2). Поскольку ВПУ-3 в настоящий момент находится на плановом ремонте, терминал вынужден работать всего с одним устройством ВПУ-1, что привело к снижению его пропускной способности.

Айдос Сарым добавил, что сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны. Ведь годовая экспортная выручка, поступающая через КТК, составляет порядка 30 млрд долларов. Из них треть направляется в Национальный фонд РК, формируя около 20% налоговых поступлений страны.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.