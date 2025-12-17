#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Депутат потребовал дать правовую оценку публикациям в соцсетях про атаки на КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум, КТК, нефтепровод, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:23 Фото: cpc.ru
Депутат Айдос Сарым на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года высказался об атаках на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и посвященным им одобряющим публикациям в социальных сетях, передает корреспондент Zakon.kz.

Свой депутатский запрос мажилисмен адресовал генеральному прокурору Берику Асылову и заместителю премьер-министра – министру культуры и информации Аиде Балаевой.

"Текущая ситуация не только выявила внешние риски, но и обнажила внутренние проблемы, требующие незамедлительного реагирования государственных органов. В социальных сетях появляются публикации граждан, открыто одобряющих и поддерживающих атаки на эту критически важную для государства инфраструктуру. Подобные действия явно выходят за рамки конституционного права на свободу слова и наносят прямой ущерб национальным интересам", – заявил Айдос Сарым.

Он попросил дать правовую оценку действиям граждан, публично призывающих к нанесению ударов по критически важным для Казахстана инфраструктурным объектам. Рассмотреть возможность квалификации данных действий по статье 256 Уголовного кодекса ("Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма") и статье 175 УК РК ("Государственная измена").

Указал мажилисмен и на необходимость организовать широкую разъяснительную работу среди населения о недопустимости распространения публичной информации, содержащей призывы к разрушению нефтепроводов и иной инфраструктуры, являющейся критически важной для обеспечения экономической безопасности Казахстана.

По его данным, в результате атаки морских беспилотных дронов на терминал КТК в районе Новороссийска выведено из строя выносное причальное устройство (ВПУ-2). Поскольку ВПУ-3 в настоящий момент находится на плановом ремонте, терминал вынужден работать всего с одним устройством ВПУ-1, что привело к снижению его пропускной способности.

Айдос Сарым добавил, что сокращение объемов транспортировки нефти влечет значительные экономические риски и убытки для страны. Ведь годовая экспортная выручка, поступающая через КТК, составляет порядка 30 млрд долларов. Из них треть направляется в Национальный фонд РК, формируя около 20% налоговых поступлений страны.

Ранним утром 29 ноября 2025 года объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска были атакованы беспилотными плавсредствами. В результате атаки серьезные повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Обманом продают единственное жилье: депутат просит защитить от мошенников одиноких стариков
14:53, Сегодня
Обманом продают единственное жилье: депутат просит защитить от мошенников одиноких стариков
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
12:30, 04 декабря 2025
В Минэнерго прокомментировали ситуацию с подвергшимся атаке дронов КТК
МИД Казахстана об атаке беспилотников на КТК: Это очень важный вопрос для экономики
14:27, 19 февраля 2025
МИД Казахстана об атаке беспилотников на КТК: Это очень важный вопрос для экономики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: