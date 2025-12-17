Запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев предлагает депутат

Депутат Гулдара Нурым на пленарном заседании Мажилиса 17 декабря 2025 года призвала правительство урегулировать вопрос суррогатного материнства (СМ) в Казахстане. По ее мнению, в данной сфере имеются существенные пробелы, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулдара Нурым указала на риски коммерциализации, эксплуатации женщин и детей, а также возможности формирования незаконных каналов донорства.

"Относительно "мягкое" регулирование делает Казахстан привлекательным для "репродуктивного туризма", поскольку во многих соседних странах и ряде развитых стран суррогатное материнство полностью запрещено или существуют строгие ограничения, включая запрет на коммерческое суррогатное материнство или услуги для иностранцев", – заявила она.

Однако, по словам мажилисвумен, участие молодых женщин в программе СМ из-за финансовых трудностей несет риск негативных психологических последствий и травм, связанных с разделением с новорожденным. А вовлечение значительных финансовых средств создает угрозу превращения детей в "товар", а эксплуатация уязвимых слоев населения расценивается как "новая форма торговли людьми".

"Активная заинтересованность иностранных агентств в сотрудничестве с казахстанскими ЭКО-клиниками, наблюдаемая за последние три года, свидетельствует о целенаправленном использовании биоматериала казахстанских женщин в коммерческих целях. Женщины не всегда осознают возможные негативные последствия для своего здоровья, что может нанести урон генофонду и здоровью нации", – считает депутат.

Указала она и на то, что деятельность иностранных агентств не регулируется и не контролируется уполномоченными государственными органами, поскольку они не являются медицинскими учреждениями. И эта бесконтрольность, считает Гулдара Нурым, создает риск создания нелегальных каналов торговли младенцами.

Для минимизации таких рисков она предлагает внедрить обязательное лицензирование клиник и агентств, а также публиковать их открытые реестры, а также принять меры по учету нотариальных договоров между участниками суррогатного материнства с использованием цифровых инструментов и интеграцией в информационные системы нотариальных контор.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении услуг суррогатного материнства на территории РК только для граждан Казахстана. Данная мера соответствует практике стран, вводящих строгие ограничения или полный запрет на услуги для иностранных граждан, или отдающих предпочтение своим гражданам для защиты от последствий "репродуктивного туризма", – резюмировала она.

