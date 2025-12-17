Выезд за границу и ограниченные вещества: важная информация для казахстанцев

Казахстанцам следует учитывать запреты на провоз отдельных веществ, включая растение "гармала", которое запрещено в ряде стран, и строго соблюдать правила перевозки и хранения наркотических и психотропных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном релизе от Министерства внутренних дел (МВД) за 17 декабря 2025 года.

Кроме того, в ведомстве уточнили: в период с 8 по 12 декабря на территории страны специалисты провели очередной этап масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" и поделились подробностями.

Так, по его итогам в отношении должностных лиц медицинских учреждений, допустивших нарушения установленных правил:

возбуждено 7 уголовных дел;

к ответственности привлечено 136 юридических лиц, в том числе 166 медицинских работников.

За нарушения условий хранения ограничен оборот:

более 1 тысячи тонн прекурсоров, которые могли быть использованы при производстве синтетических наркотиков;

почти 60 тысяч таблеток;

свыше 75 тысяч ампул психоактивных препаратов.

Кроме того, в Карагандинской области выявлено несоответствие технической укрепленности железнодорожной цистерны, в которой хранилось 64 тонны серной кислоты, прибывшей с территории России.

В Шымкенте в одном из медицинских учреждений выявлены нарушения лицензионных требований, в результате которых в оборот не допущено 50 тысяч единиц психотропных препаратов.

В Туркестанской области одно из юридических лиц осуществляло перевозку 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.

В области Жетысу изъято 200 кг прекурсора "эфедра", также используемого при изготовлении "синтетики".

В Алматинской области медработники хранили подконтрольные препараты в реанимационной палате, а не отдельно в специально оборудованном помещении.

После перечисления МВД обратилось ко всем юридическим лицам, осуществляющим оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, строго соблюдать нормы их транспортировки, хранения, использования и реализации:

"За нарушения законодательства в сфере легального оборота наркотиков предусмотрена уголовная и административная ответственность".

Наряду с этим гражданам Казахстана, выезжающим за пределы страны, следует обратить особое внимание на следующее обстоятельство:

в отдельных странах, в том числе в России, запрещается ввоз, вывоз, перевозка и хранение растения "гармала", называемая иными словами "адраспан", которое не находится под запретом на территории Казахстана.

"Казахстанцев призываем быть предельно внимательными при пересечении государственной границы и не провозить вещества и предметы, оборот которых ограничен нормами законодательства, в том числе зарубежных стран". Пресс-служба МВД РК

В конце ноября в МВД заявили о пресечении деятельности наркогрупп по всему Казахстану.