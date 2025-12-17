#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Общество

Выезд за границу и ограниченные вещества: важная информация для казахстанцев

Зона таможенного контроля, таможенный контроль, таможня, таможенная граница, граница, проверка на таможне, таможенная проверка, осмотр на таможне, таможенный осмотр, таможенный досмотр, работник зоны таможенного контроля, работники зоны таможенного контроля, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:58 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанцам следует учитывать запреты на провоз отдельных веществ, включая растение "гармала", которое запрещено в ряде стран, и строго соблюдать правила перевозки и хранения наркотических и психотропных средств, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в распространенном релизе от Министерства внутренних дел (МВД) за 17 декабря 2025 года.

Кроме того, в ведомстве уточнили: в период с 8 по 12 декабря на территории страны специалисты провели очередной этап масштабного оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" и поделились подробностями.

Так, по его итогам в отношении должностных лиц медицинских учреждений, допустивших нарушения установленных правил:

  • возбуждено 7 уголовных дел;
  • к ответственности привлечено 136 юридических лиц, в том числе 166 медицинских работников.

За нарушения условий хранения ограничен оборот:

  • более 1 тысячи тонн прекурсоров, которые могли быть использованы при производстве синтетических наркотиков;
  • почти 60 тысяч таблеток;
  • свыше 75 тысяч ампул психоактивных препаратов.

Кроме того, в Карагандинской области выявлено несоответствие технической укрепленности железнодорожной цистерны, в которой хранилось 64 тонны серной кислоты, прибывшей с территории России.

В Шымкенте в одном из медицинских учреждений выявлены нарушения лицензионных требований, в результате которых в оборот не допущено 50 тысяч единиц психотропных препаратов.

В Туркестанской области одно из юридических лиц осуществляло перевозку 100 тонн серной кислоты без сопровождения специализированной охраны.

В области Жетысу изъято 200 кг прекурсора "эфедра", также используемого при изготовлении "синтетики".

В Алматинской области медработники хранили подконтрольные препараты в реанимационной палате, а не отдельно в специально оборудованном помещении.

После перечисления МВД обратилось ко всем юридическим лицам, осуществляющим оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, строго соблюдать нормы их транспортировки, хранения, использования и реализации:

"За нарушения законодательства в сфере легального оборота наркотиков предусмотрена уголовная и административная ответственность".

Наряду с этим гражданам Казахстана, выезжающим за пределы страны, следует обратить особое внимание на следующее обстоятельство:

в отдельных странах, в том числе в России, запрещается ввоз, вывоз, перевозка и хранение растения "гармала", называемая иными словами "адраспан", которое не находится под запретом на территории Казахстана.

"Казахстанцев призываем быть предельно внимательными при пересечении государственной границы и не провозить вещества и предметы, оборот которых ограничен нормами законодательства, в том числе зарубежных стран".Пресс-служба МВД РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 14:58
В Алматы задержаны организаторы интернет-магазина "психотропов"

В конце ноября в МВД заявили о пресечении деятельности наркогрупп по всему Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Полиция ограничила оборот более 450 тонн ядовитых веществ в Казахстане
20:39, 31 июля 2023
Полиция ограничила оборот более 450 тонн ядовитых веществ в Казахстане
В Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине
14:44, 24 ноября 2023
В Казахстане расширят список запрещенных наркотических и психотропных веществ в медицине
В Казахстане утвердили квоты на наркотические и психотропные вещества
10:42, 21 апреля 2023
В Казахстане утвердили квоты на наркотические и психотропные вещества
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: