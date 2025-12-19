#Казахстан в сравнении
Общество

От Горного Гиганта до Розыбакиева: жители Алматы составили карту опасных дорог

машина на пешеходе, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2025 10:02 Фото: Sergek Group
В Алматы по результатам опросов и анализа обращений жителей определили самые опасные и неудобные участки улично-дорожной сети, сообщает Zakon.kz.

В список вошли микрорайоны Горный Гигант, Құрамыс, Таугуль, Таугуль-1, Мамыр-1, а также зоны в границах улиц Бухар жырау – Сатпаева – Байтурсынова – река Есентай и Аль-Фараби – Жарокова – Дунаевского – Розыбакиева.

Так, как уточнили в Департаменте коммуникаций Sergek Group 19 декабря 2025 года, локации были выявлены в ходе комплексного исследования, включающего анализ дорожно-транспортных происшествий, обращения горожан, онлайн-опрос и интервью с экспертами в сфере транспорта.

Теперь одна из шести выявленных зон станет площадкой для тактического пилотного проекта.

На выбранном перекрестке временно внедрят решения по улучшению дорожной безопасности, после чего специалисты сравнят показатели "до" и "после" изменений. В случае положительных результатов временные меры могут быть закреплены в виде полноценной реконструкции по согласованию с акиматом города.

По остальным же участкам эксперты подготовят рекомендации по изменению организации движения и повышению безопасности.

Как отметила урбанист-исследователь и руководитель фонда Gorozhanym Алеся Нугаева, в ходе работы было проанализировано более 20 тысяч обращений жителей на платформе Open Almaty, а также проведен открытый онлайн-опрос, посвященный восприятию транспортной безопасности в разных районах города.

По ее словам, обращения горожан делятся на два основных направления: локальные проблемы, связанные с освещением, разметкой, дорожными знаками и "лежачими полицейскими", и стратегические вопросы – автомобилизация города, недостаток велоинфраструктуры, размещение социальных объектов у магистралей и проблемы с парковками.

Отдельное внимание жители уделяют безопасности детей – именно этот вопрос чаще всего становится ключевым мотивом для обращений в городские службы.

В то же время 10 декабря 2025 года мы рассказывали, что в Алматы на развитие транспортной системы в 2026 году будут направлены значительные средства. Средства предусмотрены на развитие линий BRT и LRT, а также на введение других видов общественного транспорта.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
