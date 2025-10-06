Правила поведения при землетрясении напомнили казахстанцам

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 6 октября 2025 года, обратились к гражданам с важной информацией после землетрясения, которое произошло на юге республики, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили правила поведения при землетрясении:

Если вы дома – не бегите к выходу. Укройтесь под прочным столом, в дверном проеме или у внутренней стены, прикройте голову. Держитесь подальше от окон и тяжелых предметов;

– не бегите к выходу. Укройтесь под прочным столом, в дверном проеме или у внутренней стены, прикройте голову. Держитесь подальше от окон и тяжелых предметов; На улице – отойдите от зданий, деревьев и проводов, найдите открытое место;

– отойдите от зданий, деревьев и проводов, найдите открытое место; В транспорте – дождитесь остановки, затем покиньте его и перейдите на безопасную площадку.

"Во время землетрясения главное – сохранять спокойствие... После толчков проверьте, не нужна ли помощь окружающим, выключите газ и электричество, берегитесь повторных ударов. Помните: знание правил – ваша защита в экстренной ситуации!" – подчеркнули в пресс-службе МЧС РК в понедельник.

6 октября 2025 года на юге Казахстана произошло землетрясение. По данным МЧС, сила ощутимости достигала до 4 баллов. Подземные толчки ощущались в Шымкенте, ряде населенных пунктов Жамбылской и Туркестанской областей.

После землетрясения на юге Казахстана был создан оперативный штаб, который позднее подвел промежуточные итоги.